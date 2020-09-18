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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 18 أيلول 2020 02:48 م

البيدر: الكاظمي ليس رجل "سوشيال ميديا" وضرب الفساد سيتوقف على جديته

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أكد المحلل السياسي علي البيدر، أن ما يثار عن أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رجل "سوشيال ميديا" ما هو إلا دعايات لتسقيط ما يقوم به من عمل في مطاردة الفاسدين.

وقال البيدر في تصريح إن "عمليات ضرب الفساد تتوقف على جدية الكاظمي في هذه المسألة وهذا ما رأيناه"، مشيرا الى ان "حملة الكاظمي قد تطال وزراء سابقين ابتداءا ووصولا الى اعلى قمة هرم السلطة".

وأضاف أن "ما يقوم به الكاظمي ليس استعراضا اعلاميا او فيسبوكيا او للـ"شو الاعلامي"، كما يشاع عنه"، موضحا أن " الكاظمي اذا استمر بالقضاء على الفساد فسيصفق له الجميع".

وأكد البيدر على "ضرورة ان يتحرك الكاظمي بشكل افقي وعمودي في ضرب الفاسدين والمفسدين، وان ينتشر افقيا بضرب الفساد من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب، ويتصاعد الخط البياني لضرب الفساد باعتقال شخصيات سياسية اعترفت وبشكل علني بفسادها على شبكات الاعلام".

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