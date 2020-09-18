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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 18 أيلول 2020 02:29 م

عبد الواحد: استهداف البعثات الدبلوماسية والمراكز الثقافية لا يليق بالعراق كبلد

سروة عبد الواحد
طالبت السياسية سروة عبد الواحد، اليوم الجمعة، بإبعاد العراق عن مشاكل هو بغنى عنها.

وقالت عبد الواحد في تغريدة على حسابها في موقع "تويتر": "استهداف البعثات الدبلوماسية والمراكز الثقافية غير انه عمل جبان ولا يليق بالعراق كبلد، سيدخل العراق إلى مرحلة أخرى".

وأضافت، "وفي العالم يطلقون على هذه الأفعال اسم الإرهاب ويمكن محاربة الإرهاب من قبل المجتمع الدولي بكل الطرق المتاحة ،ابعدوا عن العراق مشاكل نحن بغنى عنها".
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