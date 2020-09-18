بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 18 أيلول 2020
آخر الأخبار
البيدر: الكاظمي ليس رجل "سوشيال ميديا" وضرب الفساد سيتوقف على جديته عبد الواحد: استهداف البعثات الدبلوماسية والمراكز الثقافية لا يليق بالعراق كبلد برلمان لاتيفيا تفوض قواتها المسلحة للمشاركة في عمليتين عسكريتين دوليتين في العراق والبحر المتوسط انهيار مبنى جراء انفجار داخل قاعدة سبايكر في صلاح الدين الساعدي: حكومة مصطفى الكاظمي تخطط لحكم العراق لأربع سنوات مقبلة كوجر: الوضع المالي للعراق خلال العام المقبل سيكون صعباً جداً القبض على عصابة لترويج المخدرات في البصرة مصرف الرافدين يحذر من مكاتب اهلية وجمعيات تزعم منح السلف للموظفين الدفاع التركية تعلن مقتل جنديين تركيين وإصابة آخر شمالي العراق خبير قانوني يوضح طبيعة عمليات القاء القبض الاخيرة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 18 أيلول 2020 02:24 م

برلمان لاتيفيا تفوض قواتها المسلحة للمشاركة في عمليتين عسكريتين دوليتين في العراق والبحر المتوسط

قوات لاتفيا
فوض برلمان لاتيفيا، قواتها المسلحة للمشاركة في عمليتين عسكريتين دوليتين في العراق والبحر المتوسط.

وأفادت وسائل إعلام دولية، بأن "لاتفيا تخطط للمشاركة بقواتها في عمليتين عسكريتين دوليتين، في العراق والبحر المتوسط".

وأضافت، أن "البرلمان اللاتيفي أعطى تفويضاً للقوات المسلحة يستمر حتى أول نوفمبر 2022، لتتمكن من إرسال ما يصل إلى 34 جنديًّا إلى العراق من أجل مهمة التدريب والتطوير التابعة لحلف شمال الأطلسي ناتو".

يذكر أن لاتفيا، البالغ تعداد سكانها 9.1 مليون نسمة، هي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي منذ عام 2004.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
صالح

رئاسة الجمهورية: التعديلات الدستورية ستذهب إلى البرلمان ثم الاستفتاء الشعبي 18 أيلول 2020 04:00 م

الكاظمي-2223-1-1-1-2-1-2-1

البيدر: الكاظمي ليس رجل "سوشيال ميديا" وضرب الفساد سيتوقف على جديته 18 أيلول 2020 02:48 م

الكاظمي

الساعدي: حكومة مصطفى الكاظمي تخطط لحكم العراق لأربع سنوات مقبلة 18 أيلول 2020 02:08 م

جمال كوجر

كوجر: الوضع المالي للعراق خلال العام المقبل سيكون صعباً جداً 18 أيلول 2020 02:03 م

safe_image

يسبح ضد التيار ... أول تعليق من الصدر على اتفاقات السلام العربية مع إسرائيل 18 أيلول 2020 01:55 م

وزير الخارجية

العراق يوجه رسالة جديدة لجيرانه على لسان وزير الخارجية .. ما تفاصيلها ؟ 18 أيلول 2020 01:44 م

الجيش التركي

الدفاع التركية تعلن مقتل جنديين تركيين وإصابة آخر شمالي العراق 18 أيلول 2020 01:38 م

متهم

خبير قانوني يوضح طبيعة عمليات القاء القبض الاخيرة 18 أيلول 2020 01:35 م

التعليقات