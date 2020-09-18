برلمان لاتيفيا تفوض قواتها المسلحة للمشاركة في عمليتين عسكريتين دوليتين في العراق والبحر المتوسط

فوض برلمان لاتيفيا، قواتها المسلحة للمشاركة في عمليتين عسكريتين دوليتين في العراق والبحر المتوسط.



وأفادت وسائل إعلام دولية، بأن "لاتفيا تخطط للمشاركة بقواتها في عمليتين عسكريتين دوليتين، في العراق والبحر المتوسط".



وأضافت، أن "البرلمان اللاتيفي أعطى تفويضاً للقوات المسلحة يستمر حتى أول نوفمبر 2022، لتتمكن من إرسال ما يصل إلى 34 جنديًّا إلى العراق من أجل مهمة التدريب والتطوير التابعة لحلف شمال الأطلسي ناتو".



يذكر أن لاتفيا، البالغ تعداد سكانها 9.1 مليون نسمة، هي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي منذ عام 2004.