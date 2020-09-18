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الجمعة, 18 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 18 أيلول 2020 02:17 م

انهيار مبنى جراء انفجار داخل قاعدة سبايكر في صلاح الدين

انفجارات في قاعدة سبايكر
أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، بانهيار بناية تحتوي على مخلفات حربية داخل قاعدة سبايكر نتيجة انفجار شديد.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "انفجاراً وقع في داخل بناية متروكة تحتوي على مخلفات حربية داخل قاعدة سبايكر ادى الى انهيار البناية واحتراق حشائش واعشاب قريبة من الموقع وتم اخماد النيران بلا خسائر بشرية، فقط خسائر مادية جسيمة بالبناية".

وقاعِدة سبايكر الجَويّة تقع قرب تكريت مركز محافظة صلاح الدين، ووقعت فيها مجزرة سبايكر المعروفة؛ بعد أسر جنود منتسبين إلى الفرقة ١٨ في الجيش العراقي المكلفة بواجب حماية انبوب النفط الرابط بين بيجي ومنطقة حقول عين الجحش في الموصل في قاعدة سبايكر الجوية،  في يوم 12 حزيران 2014، بعد هجوم داعش وسيطرته على اراض واسعة من العراق.
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