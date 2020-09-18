الساعدي: حكومة مصطفى الكاظمي تخطط لحكم العراق لأربع سنوات مقبلة

قال المحلل السياسي محمد الساعدي، إن حكومة مصطفى الكاظمي قد تخطط لحكم العراق لأربع سنوات مقبلة، وبالتالي فهي قد اجرت جملة تغييرات بهدف خدمة مصالحها من جانب ومصالح الكتل السياسية من جانب آخر.

وأضاف أن المواطن يلتمس من هذه التغييرات تحقيق مطالبه المنشودة التي خرج من اجلها الى ساحات التظاهر، لكنها في حقيقة الامر مجرد عملية استبدال لشخصيات تابعة لأحزاب والمجيء بأخرى لنفس الاحزاب الممسكة بالسلطة.

وبين أن بعض الكتل ستدعم الحكومة الحالية وقد تنشئ معها تحالفات غير معلنة بهدف خوض الانتخابات المقبلة للوصول الى سدة الحكم، وبالتالي فأن التغييرات في المناصب الحالية وان طالت بعض الفاسدين لكنها ايضا محاولة لاسترضاء بعض الكتل من اجل التحالف معها خلال الفترة المقبلة.