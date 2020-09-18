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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 18 أيلول 2020 02:03 م

كوجر: الوضع المالي للعراق خلال العام المقبل سيكون صعباً جداً

جمال كوجر

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، النائب جمال كوجر، اليوم الجمعة، أن الوضع المالي للعراق خلال العام المقبل سيكون صعباً جداً.

وقال كوجر في تصريح صحفي، إن "الوضع المالي للعراق خلال العام المقبل سيكون صعباً جدا، إذا ما استمرت جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على الملف الاقتصادي بشكل عام".

وأشار إلى أن "موارد البلاد تعتمد بنسبة 95% على بيع النفط، والاخير لا يمكننا بيعه كله بسبب التزامنا باتفاق اوبك".

وأضاف، أن "اتفاق أوبك خفض حصة العراق النفطية في الاسواق العالمية مقدار مليون و500 ألف برميل يوميا، وهناك أصوات ترتفع بالوقت الراهن، ومنها العراق بإعادة المراجعة للحصص، لأن الدول الاخرى لديها موارد، لكن وضع العراق استثنائي في ظل اعتماده الكبير على بيع النفط لتمويل ميزانيته السنوية".

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