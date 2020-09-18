يسبح ضد التيار ... أول تعليق من الصدر على اتفاقات السلام العربية مع إسرائيل

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي موقعا إلكترونيا غير رسمي، يحمل اسم “السفارة العراقية الافتراضية في إسرائيل”.

ورفع الموقع جملة باللغتين العربية والإنكليزية مكتوب عليها: “السفارة الافتراضية لجمهورية العراق في دولة إسرائيل”.

وفي وقت سابق ظهرت صفحة في موقع “فيسبوك” تحمل عنوان: “السفارة الإسرائيلية في بغداد”، ويُرجح أن يكون الموقعين تابعين لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

وعلق زعيم ميليشيات جيش المهدي مقتدى الصدر،اليوم الجمعة، على الأمر معلنا رفضه لاتفاقيات السلام- التطبيع- بين إسرائيل ودول عربية، محذراً في الوقت نفسه من الإقدام على خطوة مماثلة في العراق.

وقال الصدر في نص مكتوب لخطبة الجمعة المركزية، “من عبد الله مقتدى الصدر الى بنيامين “نتنياهو”، أحذرك من القدوم الى العراق وإياك وأن تفكر في فتح سفارة أو أنكى من ذلك في العراق .

