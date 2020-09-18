العراق يوجه رسالة جديدة لجيرانه على لسان وزير الخارجية .. ما تفاصيلها ؟

دعا وزير الخارجية فؤاد حسين، يوم الخميس، دول الجوار الى احترام سيادة العراق وعدم التدخّل في شُؤُونه، محذرا من أن داعش يحاول تنظيم نفسه في العراق وسوريا وبعض الدول الأفريقيّة.

وقال حسين خلال استضافة من قبل نادي الصحافة الأوروبيّ بالعاصمة البلجيكيّة بروكسل، وهي المحطة الثانية للجولة الرسميّة التي يُجريها في عدد من الدول الأوروبيّة إن "العراق يتطلّع إلى توسيع علاقاته مع الدول الأوروبيّة، وتوسيع التعاون معها في المجالات كافة"، داعياً الشركات الأوروبيّة إلى الاستثمار خُصُوصاً في مجال الطاقة، والصناعات النفطيّة، والغازيّة".

ولفت حسين إلى أنّ "العراق يسعى لإيجاد علاقات مُتوازنة مع دول الجوار، وعدم استخدام أراضيه ضدّ أيّ دول الجوار"، مُشدّداً على "ضرورة احترام سيادة العراق، وحرمة أراضيه، وعدم التدخّل في الشأن الداخليّ".

وتابع ، "نطلب من دول الجوار احترام سيادة العراق، وعدم التدخّل في شُؤُونه".

وفي معرض إجابته عن أسئلة عدد من الصحفيّين تطرّق الوزير إلى الحديث عن مُستجدّات الأوضاع السياسيّة والأمنية في العراق، مُنوّهاً الى أنّ "العراق واجه تحدّيات عدّة، ومنها: الإرهاب، وهُبُوط أسعار النفط العالميّة، ومُواجَهة جائحة كورونا".

وبين "نُحاول التعامل مع فيروس كورونا بالتعاون مع الدول المُختلِفة"، لافتاً إلى أنّ "تراجُع أسعار النفط أدّى إلى ما يُشبه الأزمة الاقتصاديّة".

وفي الشأن الأمنيّ حذر حسين من أنّ "تنظيم داعش الإرهابيّ ما يزال يُشكّل تهديداً للعراق ودول الجوار والعالم أجمع، ويُحاولون إعادة تنظيم أنفسهم في العراق وسوريا وبعض الدول الأفريقيّة".





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