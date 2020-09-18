بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 18 أيلول 2020
آخر الأخبار
كوجر: الوضع المالي للعراق خلال العام المقبل سيكون صعباً جداً القبض على عصابة لترويج المخدرات في البصرة مصرف الرافدين يحذر من مكاتب اهلية وجمعيات تزعم منح السلف للموظفين الدفاع التركية تعلن مقتل جنديين تركيين وإصابة آخر شمالي العراق خبير قانوني يوضح طبيعة عمليات القاء القبض الاخيرة الصدر مغردا : لا اجد مصلحة في استهداف المقرات الثقافية والدبلوماسية فرنسا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ ظهور الوباء ترامب يهدد بالعقوبات ضد منتهكي حظر الأسلحة على إيران كلوب: يجب أن يتطور ليفربول أكثر هذا العام للحفاظ على تفوقه مراقبون: الاعتقالات الأخيرة في العراق مقدمة لعمليات أوسع ستطال أسماء أخرى متهمة بقضايا فساد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 18 أيلول 2020 01:40 م

مصرف الرافدين يحذر من مكاتب اهلية وجمعيات تزعم منح السلف للموظفين

مصرف الرافدين

حذر مصرف الرافدين  من مكاتب اهلية وجمعيات وشركات ومكاتب منافذ خاصة ،تزعم منح سلف ٢٥ مليون دينار لقاء ضمانات بطاقة الماستر كارد .

واوضح المصرف في بيان :"  ان  هناك جهات واشخاصا ومكاتب اهلية وشركات وجمعيات تدعي منح السلف والقروض للموظفين ومنتسبي الداخلية بالتعاون مع المصرف ، والتقديم عليها لقاء ضمانات الماستر كارد اضافة الى مبالغ مالية ". مشيرا الى ان " هذه الجهات غير قانونية وغير شرعية ".

واضاف ، ان " الوسيلة الوحيدة والقانونية هي فروع مصرف الرافدين ، ويكون التقديم على السلف  عبر الرابط الالكتروني  https://qi.iq/loans".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الزراعة

نائب: انعاش الزراعة يقلص حجم البطالة في البلاد بنسبة 10% 18 أيلول 2020 01:31 م

التجارة

وزارة التجارة تنفي اعتقال اثنين من موظفيها بقضايا فساد ونزاهة 17 أيلول 2020 09:05 ص

كورونا في العراق

الصحة تسجل 4357 إصابة جديدة بالوباء ووفاة 82 حالة في عموم العراق 16 أيلول 2020 04:23 م

safe_image

الأزمة النيابية تحذر من موجة جديدة لفيروس كورونا : سيكون الوضع كارثيا! 16 أيلول 2020 03:00 م

انفجار

انفجار عبوة ناسفة في إحدى الأسواق في ديالى 16 أيلول 2020 11:12 ص

سدود

إقليم كردستان يعتزم بناء تسعة سدود مائية مستقبلا 16 أيلول 2020 10:03 ص

علي التميمي

خبير قانوني : تشكيل لجنة لمكافحة قضايا الفساد الكبيرة بوابة لفتح ملفات مهمة 16 أيلول 2020 09:31 ص

safe_image

الذهب يرتفع لأعلى مستوى له في أسبوعين 15 أيلول 2020 12:16 م

التعليقات