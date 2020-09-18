مصرف الرافدين يحذر من مكاتب اهلية وجمعيات تزعم منح السلف للموظفين

حذر مصرف الرافدين من مكاتب اهلية وجمعيات وشركات ومكاتب منافذ خاصة ،تزعم منح سلف ٢٥ مليون دينار لقاء ضمانات بطاقة الماستر كارد .



واوضح المصرف في بيان :" ان هناك جهات واشخاصا ومكاتب اهلية وشركات وجمعيات تدعي منح السلف والقروض للموظفين ومنتسبي الداخلية بالتعاون مع المصرف ، والتقديم عليها لقاء ضمانات الماستر كارد اضافة الى مبالغ مالية ". مشيرا الى ان " هذه الجهات غير قانونية وغير شرعية ".



واضاف ، ان " الوسيلة الوحيدة والقانونية هي فروع مصرف الرافدين ، ويكون التقديم على السلف عبر الرابط الالكتروني https://qi.iq/loans".