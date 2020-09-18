تدمير ترسانة أسلحة ومخابيء للمتفجرات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ديالى

اعلنت القوات الأمنية في ديالى اليوم الجمعة، تدمير مخابئ للمتفجرات والاعتدة والاسلحة لتنظيم داعش شمالي قضاء المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال بيان للقوات الأمنية ، إن قوة من استخبارات اللواء والفوج الثاني ومكافحة المتفجرات وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتعاون مع الأهالي تمكنت من العثور على 3 مخابئ لتنظيم داعش في قرية "توكل" شمالي قضاء المقدادية.

وبين ان المخابئ احتوت على قنابر هاون ومواد لوجستية وطبية وأسلحة متوسطة وخفيفة واعتدة ومواد لصنع العبوات ورمانات يدوية وملابس عسكرية يستخدمها العدو لشن الهجمات على القوات الأمنية واجهزة اتصال، مؤكداً ان المخابئ تعد الترسانة الرئيسية لداعش في حوض شمالي المقدادية.

واضاف ان عناصر داعش كانت تعد لهجمات بعبوات ناسفة تستهدف القطعات الامنية والسكان لمنع عودة النازحين الى مناطق سكناهم وابقاء مناطق شمالي المقدادية تحت وطأة التهديد والترويع الارهابي