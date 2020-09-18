بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 18 أيلول 2020
آخر الأخبار
كوجر: الوضع المالي للعراق خلال العام المقبل سيكون صعباً جداً القبض على عصابة لترويج المخدرات في البصرة مصرف الرافدين يحذر من مكاتب اهلية وجمعيات تزعم منح السلف للموظفين الدفاع التركية تعلن مقتل جنديين تركيين وإصابة آخر شمالي العراق خبير قانوني يوضح طبيعة عمليات القاء القبض الاخيرة الصدر مغردا : لا اجد مصلحة في استهداف المقرات الثقافية والدبلوماسية فرنسا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ ظهور الوباء ترامب يهدد بالعقوبات ضد منتهكي حظر الأسلحة على إيران كلوب: يجب أن يتطور ليفربول أكثر هذا العام للحفاظ على تفوقه مراقبون: الاعتقالات الأخيرة في العراق مقدمة لعمليات أوسع ستطال أسماء أخرى متهمة بقضايا فساد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 18 أيلول 2020 01:37 م

تدمير ترسانة أسلحة ومخابيء للمتفجرات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ديالى

Capture

اعلنت القوات الأمنية في ديالى اليوم الجمعة، تدمير مخابئ للمتفجرات والاعتدة والاسلحة لتنظيم داعش شمالي قضاء المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة.
وقال بيان للقوات الأمنية ، إن قوة من استخبارات اللواء والفوج الثاني ومكافحة المتفجرات وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتعاون مع الأهالي تمكنت من العثور على 3 مخابئ لتنظيم داعش  في قرية "توكل" شمالي قضاء المقدادية.
وبين  ان المخابئ احتوت على قنابر هاون ومواد لوجستية وطبية وأسلحة متوسطة وخفيفة واعتدة ومواد لصنع العبوات ورمانات يدوية  وملابس عسكرية يستخدمها العدو لشن الهجمات على القوات الأمنية واجهزة اتصال، مؤكداً ان المخابئ  تعد الترسانة الرئيسية لداعش في حوض  شمالي المقدادية.
واضاف ان عناصر داعش كانت تعد لهجمات بعبوات ناسفة تستهدف القطعات الامنية والسكان لمنع عودة النازحين الى مناطق سكناهم وابقاء مناطق شمالي المقدادية تحت وطأة التهديد والترويع الارهابي

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مخدرات

القبض على عصابة لترويج المخدرات في البصرة 18 أيلول 2020 01:41 م

رواتب

وزارة المالية : الإجراءات التحقيقية والقضائية للحكومة لن تؤثر على تسلم المستحقين أموالهم 18 أيلول 2020 10:21 ص

مطار النجف

إحباط محاولة تهريب 180 ألف دولار بحوزة مسافر عراقي في مطار النجف الدولي 18 أيلول 2020 10:18 ص

محكمة تحقيق الكرخ

محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب تصدق أقوال المتهم بقتل الصيدلانية شيلان ووالديها 18 أيلول 2020 10:14 ص

221792020_0E6FE294-4EFF-4918-89A6-082579CD407A

عبوة ناسفة تستهدف المعهد الأمريكي لتعلم اللغات بالنجف 18 أيلول 2020 09:56 ص

انتحار الحاج العراقي

انتحار امرأة برمي نفسها من أعلى بناية في كربلاء 17 أيلول 2020 09:33 ص

سيدة تنتحر

انتحار شاب شمال الحلة 17 أيلول 2020 09:07 ص

وزارة-الداخلية-696x435

الداخلية : جريمة المنصور كانت بدافع السرقة 17 أيلول 2020 09:01 ص

التعليقات