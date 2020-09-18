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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 18 أيلول 2020 01:31 م

نائب: انعاش الزراعة يقلص حجم البطالة في البلاد بنسبة 10%

الزراعة
أكد النائب مضر الكروي، الجمعة، بان انعاش قطاع الزراعة سيدف الى تقلص البطالة في العراق بنسبة 10%.
وقال الكروي في تصريح له ،ان” العراق يملك مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية الخصبة وثروة بشرية كبيرة قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال فترة وجيزة لو توفرت خارطة طريق حقيقية في دعم الانتاج الوطني والانتباه لخطورة الاستيراد العشوائي والتهريب الذي يضر بالقطاع المحلي”.
واضاف الكروي،ان” انعاش الزراعة في العراق ودعمها سيقلص البطالة بنسبة 10% وربما اكثر بكثير لانه القطاع الاكبر من ناحية قدرته على توفير فرص عمل كبيرة جدا لافتا الى ان الزراعة تمثل حل مهم جدا لملف البطالة والفقر في جميع المحافظات ويمكن ان يساهم في خلق حركة استقرار في المناطق الريفية وخفض معدلات الهجرة نحو المدن الرئيسية”.
ويتميز العراق بوفرة الاراضي الزراعية الخصبة وتنوعه انتاجه الزراعي الا ان الاهمال الحكومي اسهم في خلق مصاعب جمه للفلاحين في السنوات الماضية
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