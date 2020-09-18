بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 18 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 18 أيلول 2020 12:16 م

فرنسا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ ظهور الوباء

كورونا في فرنسا
سجلت السلطات الصحية الفرنسية، حصيلة يومية قياسية لأعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث بلغت 10593 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الفرنسية، أن "حصيلة المصابين ارتفعت إلى أكثر من 454 ألفا، في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 31095، حيث تم تسجيل 50 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأضافت، أنه "تم إجراء نحو 1.2 مليون فحص خلال السبعة أيام الماضية، وأظهرت البيانات أن 5.4% منهم جاءت نتائجهم إيجابية".

وجاءت هذه الزيادة بعد ما قررت الحكومة إتاحة فحوص كوفيد-19 بالمجان.
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