كلوب: يجب أن يتطور ليفربول أكثر هذا العام للحفاظ على تفوقه

أنهى ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم الماضي متفوقا بفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه لكن مدربه يورجن كلوب، قال إن فريقه يجب أن يتطور أكثر هذا العام للحفاظ على تفوقه.



وعزز ليفربول، الذي انتصر بصعوبة 4-3 على ليدز يونايتد في افتتاح الموسم يوم السبت الماضي، صفوفه بالتعاقد مع الإسباني تياجو ألكانتارا قادما من بايرن ميونيخ بطل أوروبا أمس الخميس.



وأبلغ المدرب الألماني شبكة سكاي سبورتس "من الطبيعي أن يكون علينا قطع خطوة أخرى للأمام لأن الفرق الأخرى ستقطع خطوات للأمام أيضا.



"الأمر لا يتعلق بكوننا حامل اللقب فنحن نحاول باستمرار ألا نطور التحديات الجديدة بل العثور على حلول لها قبل أن نواجه المشاكل".



وأضاف "لكن العديد من الأمور الجيدة التي حققناها يجب تكرارها أولا وأخيرا لذا الأمر لا يتعلق بتغيير الأشياء فقط بل بإيجاد النهج الصحيح والتخطيط مرة أخرى لهذا الموسم".



ويحل ليفربول ضيفا على تشيلسي في الدوري بعد غد الأحد وقال كلوب إن فريق المدرب فرانك لامبارد يملك الكفاءة في كل المراكز.



وتابع "هناك الكثير من التهديدات، (تشيلسي) تعاقد ويملك العديد من اللاعبين الجيدين. عانينا أمامه كثيرا في الموسم الماضي".



وأضاف "هناك العديد من اللاعبين الجيدين في الهجوم والوسط والدفاع لذا لا يوجد تهديد أكبر من آخر فتشيلسي ككل هو الخطر".

