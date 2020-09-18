بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 18 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 18 أيلول 2020 11:40 ص

نتنياهو: صنعنا التاريخ في واشنطن بعد اتفاقيتي سلام تاريخيتين مع الإمارات والبحرين

نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو، صنعنا التاريخ في واشنطن حيث أقمنا اتفاقيتي سلام تاريخيتين مع الإمارات ومع البحرين.

وأضاف، نتنياهو في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"،  سنرى معا الثمار الأولية لهاتين الاتفاقيتين سريعا جدا وهي ستبقى لأجيال.

وأشار إلى أن مكتب الاستثمارات الإماراتي أعلن مجرد أمس أنه سيفتتح فرعا أولا له في إسرائيل وهكذا يبدو السلام الحقيقي, السلام مقابل السلام.

وتابع:  أطلقنا عصرا جديدا من السلام في الشرق الأوسط ومحاولات إيران ووكلائها في غزة لبنان لمنع توسيع دائرة السلام لن تجدي نفعا.

وأكد، سنضرب كل من يمس بنا وسنوسع دائرة السلام لتشمل دولا أخرى وأعلن لكم الآن – ستكون هناك دول أخرى!.

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