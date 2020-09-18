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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 18 أيلول 2020 11:12 ص

خشان: الكاظمي غير قادر على انتشال العراق من أزماته

باسم خشان
وصف النائب المستقل باسم خشان، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بـ “آدمن جروب” فيسبوك، لافتا الى ان رئيس الوزراء غير قادر على انتشال العراق من ازماته التي يعيشها.
وقال خشانفي تصريح له ، ان “الكاظمي وفي حال استمراره بالتصرف كـ (آدمن كروب) على فيس بوك في العراق فمن الممكن ان يبقى المخدوعين بالكاظمي لفترة أطول في سدة الحكم”.
وأضاف ان “الكاظمي شخص بلا وعي وضعيف غير قادر على اتخاذ القرارات المنتجة، اذ يحتاج العراق الى من يخرجه من ازماته”.
وبين ان “الكاظمي قد يقوم باكمال الدورة البرلمانية الى نهايتها من دون اجراء انتخابات مبكرة، بهدف كتابة اسمه ضمن سجل رؤساء وزراء العراق ويعتبر ذلك إنجازا شخصيا لنفسه”.
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