مصادر: عمليات القبض على الفاسدين مقدمة لعمليات أوسع

اسفرت لجنة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المكلّفة بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى عن اعتقال عدد من المسؤولين الحكوميين بتهم فساد، حيث تشير التسريبات إلى أن تلك الحملة لن تتوقف عند هذا الحد وستشمل تحركات أخرى لم يتم الإعلان عنها بعد.



في غضون ذلك، تؤكد مصادر مقربة من أجواء الحكومة إلى أن "تلك العمليات "مستمرة ولن تستثني أي شخصية يثبت تورطها بملفات فساد مهما كان حجمها".



وتضيف المصادر ، أن "ما جرى في اليومين الماضيين "مقدمة لعمليات أوسع ستطال شخصيات أخرى متهمة بقضايا فساد".

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