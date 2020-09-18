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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 18 أيلول 2020 10:52 ص

الصدر يحذر من استهداف المقرات الدبلوماسية: يعرض العراق وشعبه لخطر محدق

الصدر
 حذر زعيم ميليشيات سرايا السلام مقتدى الصدر، من استهداف المقرات الدبلوماسية والثقافية في العراق.

وقال الصدر في تغريدة له على تويتر: "لا أجد من المصلحة العراق في نفق مظلم وفي أتون العنف ولا أجد من المصلحة استهداف المقرات الثقافية والدبلوماسية".

وأضاف "غاية الأمر يمكن اتباع السبل السياسية والبرلمانية وغير  ذلك منكم  يعرض العراق وشعبه للخطر المحدق.. فأتقوا الله وأحسنوا".




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أخر تعديل: الجمعة، 18 أيلول 2020 02:13 م
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