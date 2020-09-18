الصدريحذر من استهداف المقرات الدبلوماسية: يعرض العراق وشعبه لخطر محدق

حذر زعيم ميليشيات سرايا السلام مقتدى الصدر، من استهداف المقرات الدبلوماسية والثقافية في العراق.وقال الصدر في تغريدة له على تويتر: "لا أجد من المصلحة العراق في نفق مظلم وفي أتون العنف ولا أجد من المصلحة استهداف المقرات الثقافية والدبلوماسية".وأضاف "غاية الأمر يمكن اتباع السبل السياسية والبرلمانية وغير ذلك منكم يعرض العراق وشعبه للخطر المحدق.. فأتقوا الله وأحسنوا".