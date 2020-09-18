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الجمعة, 18 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 18 أيلول 2020 10:30 ص

التحالف الدولي يواصل ضرباته ضد بقايا تنظيم داعش الإرهابي في العراق

التحالف الدولي

واصل التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد "داعش" الإرهابي ، ضرباته التي تستهدف بقايا التنظيم الإرهابي في العراق.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إنه بطلب من قيادة العمليات المشتركة (العراقية)، نفذ طيران التحالف الدولي، ضربة جوية في جبال حمرين (شمال شرق محافظة ديالى).

وأوضحت أنه قد "شرعت قوة من المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة بتفتيش مكان هذه الضربة".

وأضافت أنّ الضربة أدت إلى تدمير 4 أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي كانت تحتوي على تجهيزات ومواد غذائية، فضلاً عن تدمير دراجة نارية، والعثور على أشلاء جثة عنصر في التنظيم.

وأكدت وزارة الداخلية، ضبط وكرين لبقايا تنظيم "داعش" في محافظة كركوك، موضحة، في بيان، أنّ "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت بعملية أمنية استخبارية نفذتها مفارزها المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية بتفتيش قرى كولي تبه و جنكلاة وتازه دي، ضمن محافظة كركوك، نتج منها ضبط وكرين لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت أنّ "القوة عثرت داخل الوكر على دراجة نارية ومبردة وملابس قندهارية (الزي الأفغاني) ومواد لوجستية، فيما أُلقي القبض على إرهابيَّين (اثنين) مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهما إلى عصابات داعش الإرهابية".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أجرى زيارة لمقر قيادة العمليات العراقية المشتركة، بحسب بيان لمكتبه، أكد أنه اجتمع بعد وصوله بالقيادات الأمنية والعسكرية بحضور وزيري الداخلية عثمان الغانمي، والدفاع جمعة عناد.

واستمع الكاظمي إلى عرض مفصل عن العمليات الأمنية، وتقييم الجهد الأمني والاستخباري في عموم البلاد، والموقف على الشريط الحدودي مع سوريا، قدّمه القادة الأمنيون.

ونقل البيان عن الكاظمي إشارته إلى "التحديات الأمنية الكبيرة التي تمرّ بها البلاد، والمتمثلة في إعادة هيبة الدولة، وفرض الأمن وإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت، وملاحقة ما بقي من خلايا داعش الإرهابية"، لافتاً إلى قدرة القوات العراقية على "تجاوز التحديات، وبسط الأمن والاستقرار في كل أنحاء البلاد".

وشدد رئيس الوزراء على "ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري والعمل على تجاوز الأخطاء التي حصلت في السابق".

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