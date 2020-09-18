وزارة المالية : الإجراءات التحقيقية والقضائية للحكومة لن تؤثر على تسلم المستحقين أموالهم

أكدت وزارة المالية استمرار عمليات دفع المبالغ المالية لجميع مستحقيها عبر بطاقات الدفع الالكترونية بمختلف انواعها.



وقالت في بيان ان : اي اجراءات تحقيقية او قضائية تطال افراداً مرتبطين بشركات مزودة لبطاقات الدفع لن تؤثر على الاطلاق على عملية تسلم المستحقين لاموالهم وبالطريقة المعتادة ومن دون اي تأخير.



واكدت الوزارة ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا تهدف الى فرض سيادة القانون والنظام، بالشكل الذي يوفر بيئة عمل عادلة ومريحة ونزيهة، ويحفظ حقوق المستثمرين المحليين والاجانب، وفقاً للقانون.