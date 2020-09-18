إحباط محاولة تهريب 180 ألف دولار بحوزة مسافر عراقي في مطار النجف الدولي

ألقت هيئة المنافذ الحدودية /منفذ مطار النجف الدولي/ القبض على مسافر عراقي بحوزته مبلغ مالي قدره (180) الف دولار لم يصرح بها بغية تهريبها.



وقالت الهيئة في بيان انه تم القبض على المسافر في صالة المسافرين متوجهاً للسفر على متن الخطوط الجوية القطرية مبينة انه تم إحالته وفق محضر أصولي إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.