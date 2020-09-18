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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 18 أيلول 2020 10:14 ص

محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب تصدق أقوال المتهم بقتل الصيدلانية شيلان ووالديها

محكمة تحقيق الكرخ
صدقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بالقضايا الارهابية اقوال المتهم بقتل الصيدلانية شيلان ووالديها .

واوضح بيان لمجلس القضاء الاعلى:" ان المتهم اعترف بقيامه بقتل المجنى عليهم بقصد السرقة بعد أن قام بالتقرب الى العائلة ودخوله الشقة بصورة مستمرة . وتم تصديق أقواله بحضور نائب المدعي العام والمحامي المنتدب".

 وكان المتهم القي القبض عليه  في اربيل بعد التنسيق بين جهاز الامن الوطني ومديرية مكافحة الاجرام واسايش اقليم كردستان.
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