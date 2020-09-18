محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب تصدق أقوال المتهم بقتل الصيدلانية شيلان ووالديها

صدقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بالقضايا الارهابية اقوال المتهم بقتل الصيدلانية شيلان ووالديها .



واوضح بيان لمجلس القضاء الاعلى:" ان المتهم اعترف بقيامه بقتل المجنى عليهم بقصد السرقة بعد أن قام بالتقرب الى العائلة ودخوله الشقة بصورة مستمرة . وتم تصديق أقواله بحضور نائب المدعي العام والمحامي المنتدب".



وكان المتهم القي القبض عليه في اربيل بعد التنسيق بين جهاز الامن الوطني ومديرية مكافحة الاجرام واسايش اقليم كردستان.