محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب تصدق أقوال المتهم بقتل الصيدلانية شيلان ووالديها

صدقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بالقضايا الارهابية اقوال المتهم بقتل الصيدلانية شيلان ووالديها .
واوضح بيان لمجلس القضاء الاعلى:" ان المتهم اعترف بقيامه بقتل المجنى عليهم بقصد السرقة بعد أن قام بالتقرب الى العائلة ودخوله الشقة بصورة مستمرة . وتم تصديق أقواله بحضور نائب المدعي العام والمحامي المنتدب".
وكان المتهم القي القبض عليه في اربيل بعد التنسيق بين جهاز الامن الوطني ومديرية مكافحة الاجرام واسايش اقليم كردستان.
واوضح بيان لمجلس القضاء الاعلى:" ان المتهم اعترف بقيامه بقتل المجنى عليهم بقصد السرقة بعد أن قام بالتقرب الى العائلة ودخوله الشقة بصورة مستمرة . وتم تصديق أقواله بحضور نائب المدعي العام والمحامي المنتدب".
وكان المتهم القي القبض عليه في اربيل بعد التنسيق بين جهاز الامن الوطني ومديرية مكافحة الاجرام واسايش اقليم كردستان.