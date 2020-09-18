الديمقراطي الكردستاني: أهم ما بزيارة الكاظمي للإقليم وضع خريطة طريق لحل المشاكل العالقة

أكد القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، ان اهم ما في زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هو وضع خريطة لحل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل.

وقال شنكالي في تصريح صحفي، إن "زيارة الكاظمي إلى الإقليم تكتسب أهمية كبيرة جدا لكلا الجانبين، حيث إن الكاظمي يحتاج من جهته إلى دعم الإقليم لا سيما أن حكومته تعاني عدة أزمات مالية وسياسية واقتصادية وأمنية، كما أن إقليم كردستان يمر هو الآخر بأزمة مماثلة ويريد التعاون والتنسيق مع بغداد لحل هذه الأزمة.

واضاف أن "هذه الزيارة لا تستطيع حل كل المشاكل العالقة بين الطرفين منذ عام 2005، وإلى اليوم سواء لجهة المناطق المتنازع عليها الخاضعة للمادة 140 من الدستور أو ما يتعلق بموضوع النفط والغاز الذي يحتاج إلى تشريع قانون يضمن حقوق الجميع سواء في بغداد وأربيل والمحافظات الأخرى، بالإضافة إلى المسائل المالية وسواها من الاستحقاقات.

وأوضح شنكالي أن "الأهم في هذه الزيارة هو وضع خريطة طريق لحل المشاكل العالقة شريطة أن تتوفر النوايا الصادقة بين الجميع ووضع مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، وبالتالي هناك رغبة لحل المشاكل لكن لن تكون الحلول جذرية.