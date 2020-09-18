الحلبوسي يجري مباحثات رسمية في الكويت

عقد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أمس مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الذي وصل إلى الكويت أول من أمس، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

وذكر موقع مجلس الأمة الكويتي، أنه جرى خلال المباحثات "استعراض علاقات التعاون بين الكويت والعراق وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة".

كما تم خلال المباحثات تبادل وجهات النظر إزاء العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى ما تشهده دول العالم من مستجدات.

كما أجرى وزير الخارجية ووزیر الدفاع الكويتي بالإنابة الشیخ أحمد ناصر المحمد الصباح مباحثات مع الحلبوسي في وزارة الخارجیة الكويتية أمس الخمیس.