بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 18 أيلول 2020
آخر الأخبار
التحالف الدولي يواصل ضرباته ضد بقايا تنظيم داعش الإرهابي في العراق الحكومة اللبنانية الجديدة.. "حزب الله" الإرهابي يعرقل التشكيل الحلبوسي يجري مباحثات رسمية في الكويت الخارجية تطالب دول الجوار باحترام سيادة العراق وعدم التدخّل في شؤونه النفط: نسبة التزام دول أوبك المنتجة باتفاق خفض الإنتاج لشهر آب بلغت 102% استهداف رتل عسكري للتحالف الدولي في بابل احباط عملية سطو مسلح على إحدى الصيرفات في صلاح الدين ضبط وكرين لداعش والقبض على متهمين مطلوبين بالارهاب بعملية استخباراتية في قرى كركوك هيئة المنافذ الحدودية: افتتاح منفذ عرعر الحدودي خلال 20 يوماً اللامي:هناك مساع لتعيين خريجي كليات الاعلام
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 18 أيلول 2020 10:07 ص

محلل سياسي: الطبقة الحاكمة في العراق ناكرة لجميل القوات الأميركية

علي البيدر
رأى المحلل السياسي علي البيدر، أن الطبقة الحاكمة في العراق ناكرة لجميل القوات الأميركية التي حاربت مع القوات الامنية الدواعش وساعدت في طردهم من البلاد،  مبديا استغرابه  من أقوال بعض السياسيين والفصائل المسلحة التي تدعي أن تنظيم داعش كان صنيعة أميركية.
وقال البيدر في تصريح صحفي  إن "الحاجة اليوم ما تزال ملحة للإبقاء على القواعد الأميركية في البلاد من أجل تدريب القوات العراقية وحماية البلاد من أي خطر أجنبي، إضافة إلى محاربة داعش ومنع حدوث أي فوضى أمنية بسبب السلاح المنفلت"، معتبرا أن "الطبقة الحاكمة في العراق ناكرة لجميل القوات الأميركية التي أسقطت النظام السابق وسلمتها البلاد على طبق من ذهب والآن تريد أن تخرج تلك القوات ارضاءً لدول إقليمية.
وأضاف "لولا القوات الأميركية لما استطعنا الوصول إلى مرحلة استعادة الدولة"، مطالبا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ"جعل مصلحة العراق هي حجر الزاوية في كل علاقة للبلاد مع اي دولة بعيدا عن سياسة المحاور.
وأشار البيدر إلى أن "استهداف القوات الأميركية في البلاد من قبل ما يسمى  "فصائل المقاومة" يعد انتهاكًا للسيادة العراقية وإحراجًا للموقف الحكومي"، متسائلا "ماذا سيكون موقف تلك الفصائل الولائية من الوجود الأميركي لو كانت إيران ترحب بهذا الوجود؟
وأوضح أن "عمليات استهداف القواعد الأميركية والبعثات الدبلوماسية هي محاولة لخلق فوضى امنية تغطي على سلوكيات بعض الفصائل وهناك إتفاقية إستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية هي من تسببت بالوجود الأميركي"، لافتا إلى أن "داعش ليست صنيعة أميركية كما يشاع من قبل البعض ولو كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدعم داعش لتمكن التنظيم من اجتياح العالم بأكمله.
أخبار متعلقة
أخر تعديل: الجمعة، 18 أيلول 2020 10:07 ص
إقرأ ايضا
ماجد شنكالي

الديمقراطي الكردستاني: أهم ما بزيارة الكاظمي للإقليم وضع خريطة طريق لحل المشاكل العالقة 18 أيلول 2020 10:11 ص

الحلبوسي

الحلبوسي يجري مباحثات رسمية في الكويت 18 أيلول 2020 10:10 ص

كاطع الركابي

نائب :غالبية الأسماء التي عينها الكاظمي في المناصب الأخيرة لن تحظى بموافقة البرلمان 18 أيلول 2020 10:02 ص

سليم همزا

لجنة برلمانية تقر بصعوبة حل الخلافات السياسية حول الدوائر الانتخابية 18 أيلول 2020 09:58 ص

الكاظمي-2-696x464

الكاظمي يؤكد الحاجة إلى سياسة وطنية للأمن الاجتماعي لتحصين الشباب من الانحراف 18 أيلول 2020 09:53 ص

علم العراق

الخارجية تطالب دول الجوار باحترام سيادة العراق وعدم التدخّل في شؤونه 18 أيلول 2020 09:50 ص

أوبك

النفط: نسبة التزام دول أوبك المنتجة باتفاق خفض الإنتاج لشهر آب بلغت 102% 18 أيلول 2020 09:43 ص

قوات التحالف الدولي في العراق

استهداف رتل عسكري للتحالف الدولي في بابل 18 أيلول 2020 09:35 ص

التعليقات