نائب :غالبية الأسماء التي عينها الكاظمي في المناصب الأخيرة لن تحظى بموافقة البرلمان

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع نجمان ، ان غالبية الاسماء التي عينها الكاظمي في المناصب الاخيرة لن تحظى بموافقة البرلمان.

وقال نجمان ان “اغلب الكتل السياسية الكبيرة التي رشحت ومنحت الكاظمي رئاسة الوزراء رافضة للتعينات الاخيرة التي اطلقها كونها تمثل المحاصصة بأبشع صورها

واوضح نجمان ان “مجلس النواب سيرفض الاسماء فور وصولها ولن يصوت على منحها الثقة لها.