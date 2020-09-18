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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 18 أيلول 2020 09:58 ص

لجنة برلمانية تقر بصعوبة حل الخلافات السياسية حول الدوائر الانتخابية

سليم همزا

أكدت اللجنة القانونية  النيابية ، صعوبة حل الخلافات السياسية حول الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد.
وقال عضو اللجنة سليم همزة، ان "الأيام الماضية، شهدت حوارات اجتماعات مكثفة، بين كافة القوى السياسية واللجان البرلمانية المختصة، بهدف التوصل الى اتفاق وتوافق بشأن الخلافات السياسية حول الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد، لكن دون اي نتائج ملموسة".
 واضاف همزة، ان "هناك صعوبة حقيقة في حل الخلافات السياسية حول الدوائر الانتخابية، فكل جهة تريد فرض رايها الخاص على باقي القوى السياسية، بما يتناسب مع مصالحها الحزبية والانتخابية، وهذا جوهر الخلاف.
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