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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 18 أيلول 2020 09:53 ص

الكاظمي يؤكد الحاجة إلى سياسة وطنية للأمن الاجتماعي لتحصين الشباب من الانحراف

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أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الحاجة الى سياسة وطنية للأمن الاجتماعي لتحصين الشباب من الانحراف والوقوع في شباك الجريمة وحمايتهم من التهديدات والمخاطر التي تهدد المجتمع.

وشدد الكاظمي  خلال ترؤسه  اجتماعا للمجلس الوزاري للامن الوطني "على ضرورة العمل الجاد من أجل توفير فرص العمل للشباب، عبر تفعيل الاستثمار في جميع المحافظات، ومنح الشركات المستثمرة فرصا حقيقية للعمل والبناء وتوفير سبل الحماية لها.


وأشار رئيس مجلس الوزراء، الى "أهمية تعزيز جهود الحكومة في مكافحة الفساد، ودعم الأجهزة الأمنية في ملاحقة المتورطين بعمليات الفساد، وفرض سلطة الدولة وبسط الاستقرار، وتوفير الأجواء الآمنة لعمل الشركات الاستثمارية.
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