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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 18 أيلول 2020 09:43 ص

النفط: نسبة التزام دول أوبك المنتجة باتفاق خفض الإنتاج لشهر آب بلغت 102%

أوبك

قال وزير النفط إحسان إسماعيل، إن نسبة التزام الدول المنتجة باتفاق خفض الإنتاج لشهر آب بلغت 102%، وذلك عقب اختتام الاجتماع الثاني والعشرين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك والدول المتحالفة معها.

وأكد وزير النفط، في بيان، أن "حرص الدول المنتجة من داخل أوبك والمنتجين المتحالفين معها من خارج المنظمة على الالتزام باتفاق خفض الانتاج، والعمل على تحقيق هدف الاستقرار والتوازن في الأسواق النفطية العالمية، وصولاً للأهداف المخطط لها في ظل التحديات التي تواجه السوق النفطية جراء انتشار فايروس كورونا كوفيد 19" .

وأضاف اسماعيل أنه "بعد اختتام الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الوزارية لمراقبة الانتاج عبر الدائرة الالكترونية رحبت اللجنة الوزارية بالتزام الدول المنتجة من أوبك ومن المتحالفين معها ومن ضمنها المكسيك بإتفاق خفض الانتاج ، حيث بلغت نسبة الالتزام للشهر الماضي أب – أغسطس بحسب المصادر الثانوية المستقلة (102%) وهي نسبة جيدة تؤثر إيجاباً على واقع السوق النفطية".

وأشار وزير النفط إلى "تأكيد الاجتماع على المنتجين بالالتزام الكامل بالاتفاق وفق النسب المعلن عنها ، كذلك تعويض الكميات غير المخفضة للفترة الماضية". 

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