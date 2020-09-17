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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 17 أيلول 2020 10:18 م

إدارة ترامب تواصل تكسير عظام إيران الإرهابية وعصابة حزب الله.. عقوبات قاسية على 47 كيانًا

حزب الله

خبراء: عقوبات واشنطن تقصم وسط الملالي اليوم وغدًا

لن تتوقف الإدارة الأمريكية، عن مطاردة إيران الإرهابية وتكسير عظام ميليشياتها المجرمة. وتوقيع أقسى العقوبات الغير مسبوقة في التاريخ عليها.
ولذا جاءت العقوبات الجديدة، من جانب الولايات المتحدة الامريكية قاسية تؤدب ميليشيات إيران الإرهابية وفي مقدمتها ميليشيا حزب الله.


وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 47 فردا وكيانا إيرانيا متورطين في شبكة التهديد السيبراني العالمية للنظام الإيراني.
وتأتي العقوبات الأميركية، غداة توجيه مدّعين أميركيين، اتهامات لإيرانييْن بأنهما على صلة بسلسلة من عمليات الاختراق الإلكتروني في جامعات أميركية وأجنبية ومركز أبحاث مقره واشنطن ومنظمات لا تهدف للربح ومنظمات أخرى.
وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان، إن هومن حيدريان (30 عاما) ومهدي فرهادي (34 عاما)، وكلاهما من همدان في إيران، سرقا مئات التيرابايت من البيانات من بينها معلومات مخابرات وبيانات متعلقة بالفضاء وأبحاث علمية غير منشورة و”معلومات نووية غير عسكرية”.
وذكرت وزارة العدل أن عمليات التسلل التي نفذها المتهمان تمت في بعض الحالات لحساب إيران، ومن بينها الحالات التي حصلا فيها على معلومات عن معارضين أو نشطاء حقوقيين أو زعماء للمعارضة لم يتم الإفصاح عن أسمائهم.
وأضافت الوزارة، أنه في حالات أخرى باعا البيانات المسروقة لحسابهما في السوق الرقمية السوداء.


وكانت وزارة العدل قد أعلنت قبل ذلك، عن توجيه اتهامات لخمسة مواطنين صينيين يقيمون في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم إلكترونية.
وقال جون ديميرز، مساعد وزير العدل الأميركي للأمن القومي، إن القضايا الأخيرة، تبيّن أن أربع دول على الأقل إيران والصين وروسيا وكوريا الشمالية، ستسمح لمتسللين باستهداف أفراد وشركات في أنحاء العالم طالما أن هؤلاء المتسللين سيعملون أيضا لحساب حكومات تلك الدول ويجمعون معلومات عن نشطاء حقوق الإنسان ومعارضين وغيرها من المعلومات التي تهم المخابرات”.
وفي بيان الخزانة الخاص بالعقوبات الإيرانية، أكدت فرض عقوبات على 47 فردا وكيانا إيرانيا متورطا بشبكة تهديد إلكتروني.
وأكدت أن هذه المجموعات، استهدفت 15 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى مئات الأفراد والكيانات في 30 دولة أخرى عبر إفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.
أما في الشأن اللبناني، فقد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، أن أميركا ملتزمة باستهداف مليشيا حزب الله وأنصاره الذين يسيئون استخدام موارد لبنان بينما يعاني الشعب اللبناني من نقص الخدمات.
مراقبون قالوا إن عقوبات إدارة ترامب غير مسبوقة والهدف منها اليوم ومستقبلا تكسير عظام طهران وعصاباتها.
ا.ي

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