بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 17 أيلول 2020
آخر الأخبار
احباط عملية سطو مسلح على إحدى الصيرفات في صلاح الدين ضبط وكرين لداعش والقبض على متهمين مطلوبين بالارهاب بعملية استخباراتية في قرى كركوك هيئة المنافذ الحدودية: افتتاح منفذ عرعر الحدودي خلال 20 يوماً اللامي:هناك مساع لتعيين خريجي كليات الاعلام النزاهة تصدر أوامر قبض لــ 21 موظفاً لهدرهم كميات من النفط الأبيض في كركوك نصيف تدعو رئاسة الوزراء إلى إعادة النظر في مشروع قانون شركة النفط الوطنية لما ينطوي عليه من مخاطر الهواجس الإيرانية في لبنان والعراق تضامن عربي واسع مع حملة "ميثاق الأحواز العربية" ضد نظام الملالي الإيراني وزير الخارجيّة يصل إلى بلجيكا في زيارة رسميّة الصحة تسجل 4357 إصابة جديدة بالوباء ووفاة 82 حالة في عموم العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 17 أيلول 2020 09:22 م

العراق مستباح من عصابات إيران الإرهابية.. وحكومة الكاظمي تطالب أوروبا بشطبه من قائمة الدول عالية الخطورة!!

العراق وتمويل الارهاب

لقاء فؤاد حسين وجوزيب بوريل تناول جهود العراق المفقودة للسيطرة على إرهابيي ايران  


تبيع حكومة الكاظمي الأوهام، أو بالأحرى تعيش فيها. وكما ذهب مصطفى الكاظمي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقال إن بغداد، ترحب بالاستثمارات الأجنبية.
عاد العراق يعزف على نغمة الاستقرار في عز الفوضى والهدوء وسط اغتيالات ونار مشتعلة مع أوروبا، وإرهاب وتمويل إرهاب وهو ما يثير السخرية.
وكان قد جدّد العراق، دعوته الاتحاد الأوروبي إلى شطب اسمه من قائمة الدول ذات الخطورة العالية في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب!!


وأوضح بيان صدر، عن وزارة الخارجية، أن هذا الطلب جاء خلال لقاء وزير الخارجية فؤاد حسين، مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجيّة والأمن في الاتحاد الأوروبيّ بمقر المُفوّضيّة الأوروبيّة في بروكسل، حيث تطرقا إلى قرار الحكومة بإجراء انتخابات مُبكّرة في شهر يونيو المقبل، وتطلعها إلى التعاون مع الجهات الدوليّة المُهتمّة بهذا الشأن.
وأضاف البيان، أن الوزير حسين، ثمّن مواقف الاتحاد الأوروبيّ الداعمة للعراق في المجالات التنمويّة المُختلِفة، وفي مجال المُساعَدات الإنسانيّة، مُشِيداً بحرص الاتحاد على تقديم الدعم السياسيّ والاقتصاديّ للعراق، ولاسيّما مساعدته في مجال مُواجَهة جائحة كورونا والحدّ من انتشارها.


كما تطرّق الجانبان إلى اجتماعات اللجنة المُشترَكة لحقوق الإنسان والديمقراطيّة التي عُقِدَت بين الجانبين.
وأكد وزير الخارجية، أهمّية اتفاق الشراكة والتعاون المُبرَم بين العراق ودول الاتحاد الأوروبيّ، باعتباره يُمثل الإطار الاستراتيجيّ للعلاقة بين الجانبين.
وشدّد على التزام العراق، بمبدأ احترام سيادة الدول، وعدم التدخّل في شُؤُونها الداخليّة، مُعرِباً عن رفضه المُطلَق بأن يتحوَّل العراق إلى ساحة للصراع بين الأطراف المُتنافِسة، أو مُنطلقاً للاعتداء على أيّ دولة أخرى.
وأكد حسين، ضرورة دعم جُهُود العراق ليكون عامل استقرار، وتوافق في المنطقة والعالم، مُوجّهاً الدعوة إلى بوريل لزيارة العراق في أقرب فرصة مُمكِنة للتباحث في سُبُل تعزيز العلاقات الثنائيّة بين الجانبين.
وكان مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، قد سعى منذ بداية عام 2020 إلى تشخيص سبب ادراج البلاد في قائمة الاتحاد الأوربي للدول عالية المخاطر بهذا الشأن، عازيا ذلك إلى "الوضع الأمني".
واعتبر المكتب – وفق تقرير لجريدة العرب- أن "استمرار ادراج العراق في قائمة الاتحاد الأوروبي لم يكن بسبب تأشير وجود قصور في ملف العراق وانما كان تحت ذريعة أن الوضع الامني في العراق لم يُمكن مفوضية الاتحاد الاوربي من الوقوف على وضع العراق ميدانياً أو التواصل مع العراق بشكل مباشر.
وأشار إلى أن التوصية الأخيرة للمفوضية الأوروبية، لم تدخل حيز التنفيذ بعد وانها لا تعني منع التعامل مع العراق وانما تقتصر على تطبيق العناية الواجبة تجاه التعاملات المالية التي تكون المؤسسات العراقية جزءاً منها"، مؤكدا أن الجهود الاستثنائية التي بذلتها عديد الجهات الحكومية مؤخراً أسهم في أيصال صوت العراق وجهوده الحقيقية في هذا المجال ومن المؤمل ان يتم مراجعة القائمة الأوربية بالقريب العاجل ويتم رفع اسم العراق منها.
وعبرت وزارة الخارجية، في وقت سابق عن رفضها ادراج البلاد ضمن قائمة أوربية للدول عالية المخاطر بما يتعلق بعمليات غسيل الأموال.
وكان العراق قد نجح عام 2018 وبعد استيفاء العديد من المتطلبات والتقدم الواضح في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، في رفع اسمه من القائمة الدولية للدول ذات الخطورة العالية،  ويسعى جاهدا من أجل التعجيل في رفع اسمه من القائمة الأوروبية من خلال الامتثال الكامل للمعايير الاوربية في هذا المجال.
وغسيل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها.
 ويرى مراقبون ان المطلب الذي قدمه فؤاد حسين يثير السخرية أكثر مما يثير التعاطف.
 فالعراق بلد منكوب بميليشيات إيران، وهو ليس فقط يمول الارهاب ولكن يصنعه بوجود هذه الجماعات المتطرفة على أرضه والاتحاد الأوروبي يعي ذلك جيدا.
وطالب مراقبون حكومة الكاظمي، بأن تتعقل في مطالبها وأن يسيطر رئيس الوزراء على الانفلات الأمني ويحجم ميليشيات إيران او ينهي وجودها للأبد قبل أن يطلب رفع اسم العراق من الدول عالية الخطورة.
أ.ي

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
شيلان دارا

تقرير مفجع.. ميليشيات إيران الشيعية الإرهابية تذبح ناشطات الثورة العراقية لمنعهن من النزول مجددا والكاظمي يتفرج 17 أيلول 2020 01:13 ص

غارات اسرائيلية على دمشق

غارات تأديب ميليشيات إيران في سوريا.. 200 غارة إسرائيلية كسرت عظام الملالي وميليشيا حزب الله 16 أيلول 2020 11:10 م

الأحواز العربية

ميثاق الأحواز العربية.. دولة مستقلة اغتصبها الكيان الصفوي الإيراني وحان وقت تحريرها 16 أيلول 2020 09:49 م

السفارة الامريكية في بغداد

إرهاب ميليشيات إيران يتواصل.. هجوم صاروخي على المنطقة الخضراء في بغداد 16 أيلول 2020 08:35 م

شيلان دارا ووالديها

جريمة وحشية جديدة.. ذبح الناشطة شيلان دارا ووالديها في حي المنصور بالعاصمة بغداد 16 أيلول 2020 07:47 م

5

تضامن عربي واسع مع حملة "ميثاق الأحواز العربية" ضد نظام الملالي الإيراني 16 أيلول 2020 05:48 م

الفقر في ايران

خبراء اقتصاد : الفقر والبطالة يضربان أاكثر من أربعة ملايين عراقي 16 أيلول 2020 03:43 م

15868778710

مراقبون : كتائب الموت الإيرانية تلاحق الناشطات العراقيات .. وتضع حكومة الكاظمي في ورطة 16 أيلول 2020 03:22 م

التعليقات