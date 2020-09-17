احباط عملية سطو مسلح على إحدى الصيرفات في صلاح الدين







أحبطت وكالة الاستخبارات ، عملية سطو مسلح على إحدى الصيرفات في محافظة صلاح الدين.



وذكرت الاستخبارات في بيان انه بعد ورود ابلاع من احد أصحاب الصيرفات في قضاء العلم بقيام عصابة بالسطو المسلح على صيرفته وسرقة مبلغ مالي، وبعد استحصال الموافقات القضائية تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات صلاح الدين وبعد تدقيق المعلومات وتكثيف الجهد الاستخباري تم إلقاء القبض على العصابة المكونة من ثلاثة متهمين وبالجرم المشهود وبحوزتهم المبلغ المسروق ومقدارة (٥٢٠٠) خمسة آلاف ومائتا دولار و (٢٠٠٧٥) مليونين و خمسة وسبعون الف دينار.

