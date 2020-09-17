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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 17 أيلول 2020 02:43 م

ضبط وكرين لداعش والقبض على متهمين مطلوبين بالارهاب بعملية استخباراتية في قرى كركوك

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ضبط وكرين لداعش والقبض على متهمين مطلوبين بالارهاب بعملية استخباراتية في قرى كركوك


ضبطت وكالة الاستخبارات، وكرين لعصابات داعش والقت القبض على متهمين مطلوبين بالارهاب بعملية استخباراتية في قرى محافظة كركوك.

وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان ان مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية بتفتيش قرية كولي تبه و جنكلاة و تازه دي ضمن كركوك  نفذت عملية امنية  اسفرت عن ضبط وكرين لعصابات داعش الإرهابية وجد بداخلهما دراجة نارية و مبردة و مواد لوجستية ، فيما تم إلقاء القبض على إرهابيين مطلوبين وفق احكام المادة ٤ إرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية، احدهما موقوف في سجن بوكا والاخر ضبط بحوزتة بندقية كلاشنكوف ومخازن واعتدة..
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