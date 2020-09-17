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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 17 أيلول 2020 02:41 م

هيئة المنافذ الحدودية: افتتاح منفذ عرعر الحدودي خلال 20 يوماً

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هيئة المنافذ الحدودية: افتتاح منفذ عرعر الحدودي خلال 20 يوماً





أكدت هيئة المنافذ الحدودية، انه سيتم، افتتاح منفذ عرعر الحدودي خلال 20 يوماً،.
وقال رئيس الهيئة عمر الوائلي ، إن "افتتاح منفذ عرعر الحدودي متوقف على تحديد موعد من قبل رئيس الوزراء و بالتنسيق مع الديوان الملكي السعودي".


وأضاف أن "منفذ عرعر الحدودي سيتم افتتاحه خلال مدة تتراوح من 14 إلى 20 يوماً"، مؤكداً "جاهزية الطرفين لافتتاح المنفذ".
وأشار إلى أن "زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى المنافذ الحدودية في إقليم كردستان تعد من ضمن الملفات المهمة"، واصفاً "زيارة الكاظمي إلى منافذ الإقليم بالتأريخية، لافتتاحه ملفاً معطلاً طيلة السنوات السابقة".
 وأكد أن " الكاظمي والهيأة عازمان على تفكيك ملف منافذ الإقليم وسيره بالاتجاه الصحيح "، مبيناً أنه "تم التنسيق مع جميع المعنيين في الجمارك بإقليم كردستان، وتذليل بعض المشاكل وحلها".


ولفت إلى أن "الهيئة استفادت من تجارب الإقليم في المنافذ"، مؤكداً "وجود زيارة مرتقبة إلى الإقليم، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لإدامة التواصل وتفعيل ملف المنافذ".

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