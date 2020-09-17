اللامي:هناك مساع لتعيين خريجي كليات الاعلام



أكد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، ، أن وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، حصل على موافقة مبدئية من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لاطلاق المكافآت التشجيعية، مشيرا الى وجود مساعٍ لتعيين خريجي كلية الإعلام.

وقال اللامي، ، إن "هناك تعاوناً مستمراً مع وزارة الثقافة، في ما يخص المكافآت التشجيعية للصحفيين والأدباء والفنانين"، مبيناً ،أن "الوزيرأكد دعمه لموضوع المكافآت في مجلس الوزراء عند إقرار موازنة 2021".

وأضاف، أن "موضوع خريجي كلية الإعلام تمت مناقشته مع وزير الثقافة، إذ طرحه الأخير على مجلس الوزراء و مكاتب العلاقات العامة للوزارات"، مؤكداً أنه "من المقرر تعيين من تخرج من كلية الإعلام"، مبيناً ،أن "النقابة ستتكفل بتدريب أي شخص يتم تعيينه، كي يخدم نفسه والوزارة.