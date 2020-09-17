وزارة التجارة تنفي اعتقال اثنين من موظفيها بقضايا فساد ونزاهة

نفت وزارة التجارة، ما تداولته بعض وسائل الاعلام بشأن اعتقال اثنين من موظفي الوزارة بقضايا فساد ونزاهة.



وقالت الوزارة في بيان ، ان"الانباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام باعتقال اثنين من موظفي الوزارة بقضايا تتعلق بالفساد والنزاهة، عارية عن الصحة.



واضافت، انه"لم يتم اعتقال اي موظف من الوزارة، بقضايا فساد"، مبينة ان"دائرة الرقابة التجارية والقانونية على تواصل مع هيئة النزاهة، فيما يتعلق باجراءات مكافحة الفساد وهي على استعداد تام للتعاون مع الجهات الرقابية في اي قضية يتم التحقيق فيها.

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