بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 17 أيلول 2020
آخر الأخبار
الهواجس الإيرانية في لبنان والعراق تضامن عربي واسع مع حملة "ميثاق الأحواز العربية" ضد نظام الملالي الإيراني وزير الخارجيّة يصل إلى بلجيكا في زيارة رسميّة الصحة تسجل 4357 إصابة جديدة بالوباء ووفاة 82 حالة في عموم العراق العثور على جثة فتاة مصابة باعيرة نارية بالموصل النزاهة تضبط مواد لفحص كورونا بمختبر أهلي في البصرة نائب عن نينوى: استئناف العمل بسد مكحول وترك سد بادوش تخبط وسوء تخطيط هوشيار عبدالله : الكاظمي عاجز عن مواجهة المجاميع الإرهابية التي تغتال الناشطين لجنة نيابية: قانون الخدمة المدني على جدول أعمال البرلمان بجلساته المقبلة نائب : موازنة 2021 ستكون صعبة على العراقيين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 17 أيلول 2020 09:05 ص

وزارة التجارة تنفي اعتقال اثنين من موظفيها بقضايا فساد ونزاهة

التجارة
نفت وزارة التجارة، ما تداولته بعض وسائل الاعلام بشأن اعتقال اثنين من موظفي الوزارة بقضايا فساد ونزاهة.

 وقالت  الوزارة في بيان ، ان"الانباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام باعتقال اثنين من موظفي الوزارة بقضايا تتعلق بالفساد والنزاهة، عارية عن الصحة.

واضافت، انه"لم يتم اعتقال اي موظف من الوزارة، بقضايا فساد"، مبينة ان"دائرة الرقابة التجارية  والقانونية على تواصل مع هيئة النزاهة، فيما يتعلق باجراءات مكافحة الفساد وهي على استعداد تام للتعاون مع الجهات الرقابية في اي قضية يتم التحقيق فيها.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا في العراق

الصحة تسجل 4357 إصابة جديدة بالوباء ووفاة 82 حالة في عموم العراق 16 أيلول 2020 04:23 م

safe_image

الأزمة النيابية تحذر من موجة جديدة لفيروس كورونا : سيكون الوضع كارثيا! 16 أيلول 2020 03:00 م

انفجار

انفجار عبوة ناسفة في إحدى الأسواق في ديالى 16 أيلول 2020 11:12 ص

سدود

إقليم كردستان يعتزم بناء تسعة سدود مائية مستقبلا 16 أيلول 2020 10:03 ص

علي التميمي

خبير قانوني : تشكيل لجنة لمكافحة قضايا الفساد الكبيرة بوابة لفتح ملفات مهمة 16 أيلول 2020 09:31 ص

safe_image

الذهب يرتفع لأعلى مستوى له في أسبوعين 15 أيلول 2020 12:16 م

safe_image

بغداد تحظر استيراد 29 منتجا من إيران .. ما التفاصيل ؟ 15 أيلول 2020 12:14 م

النزاهة

النزاهة: استقدام محافظ كركوك وأوامر قبض لــ 23 موظفاً بقضية المدارس الجاهزة 15 أيلول 2020 11:59 ص

التعليقات