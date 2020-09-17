بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 17 أيلول 2020
آخر الأخبار
الهواجس الإيرانية في لبنان والعراق تضامن عربي واسع مع حملة "ميثاق الأحواز العربية" ضد نظام الملالي الإيراني وزير الخارجيّة يصل إلى بلجيكا في زيارة رسميّة الصحة تسجل 4357 إصابة جديدة بالوباء ووفاة 82 حالة في عموم العراق العثور على جثة فتاة مصابة باعيرة نارية بالموصل النزاهة تضبط مواد لفحص كورونا بمختبر أهلي في البصرة نائب عن نينوى: استئناف العمل بسد مكحول وترك سد بادوش تخبط وسوء تخطيط هوشيار عبدالله : الكاظمي عاجز عن مواجهة المجاميع الإرهابية التي تغتال الناشطين لجنة نيابية: قانون الخدمة المدني على جدول أعمال البرلمان بجلساته المقبلة نائب : موازنة 2021 ستكون صعبة على العراقيين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 17 أيلول 2020 09:03 ص

سائرون: تعيينات الكاظمي الأخيرة ضرب للبرلمان والدستور

حمد الله الركابي
 وصف النائب عن تحالف سائرون حمدالله الركابي، تعيينات الكاظمي الاخيرة بأنها ضرب للقرار البرلماني الاخير بمنع التعيينات بالوكالة وضرب للدستور الذي خول البرلمان  بالتصويت على المناصب.

وقال الركابي ان “مجلس النواب صوت قبل عام على قرار يمنع بموجبه اي تعيينات جديدة للدرجات الخاصة في اي منصب بالوكالة، فضلا عن تحديد الدستور صلاحية التعيينات بالدرجات الخاصة وحصر التصويت عليها بمجلس الوزراء ومن ثم التصويت بعدها من قبل البرلمان.
واضاف ان “الكاظمي بالتعيينات الاخيرة تفرد بنفسه وامتنع عن عرض الاسماء على مجلس الوزراء وعدم ابلاغ مجلس النواب بهم للتصويت عليهم”، مبينا ان “الكاظمي بقراره الاخير ضرب البرلمان والدستور معا.”,
واوضح الركابي ان “رئيس الوزراء حرف مسار الحكومة ومسار البرنامج الذي عرضه بمجلس النواب ولم يسير عليه حتى الان”.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
سليم همزة

القانونية النيابيـة: قانون الانتخابات بصيغته الحالية سيكون قابلا للطعن لدى المحكمة الاتحادية 17 أيلول 2020 08:59 ص

علاء-الربيعي-سائرون

لجنة نيابية : هيئة الإعلام والاتصالات أهدرت مئات المليارات نتيجة المجاملات والحسابات السياسية 17 أيلول 2020 08:55 ص

النائب-احمد-الجربا

أحمد الجربا مخاطبا الكاظمي :حصر السلاح غير المنضبط أصبح مستحيلا 17 أيلول 2020 08:51 ص

الحلبوسي يصل الى الكويت

الحلبوسي يصل إلى الكويت في زيارة رسمية 17 أيلول 2020 08:48 ص

WhatsApp Image 2020-09-16 at 11.16.58 PM

الهواجس الإيرانية في لبنان والعراق 16 أيلول 2020 11:40 م

فؤاد حسين

وزير الخارجيّة يصل إلى بلجيكا في زيارة رسميّة 16 أيلول 2020 04:32 م

سد

نائب عن نينوى: استئناف العمل بسد مكحول وترك سد بادوش تخبط وسوء تخطيط 16 أيلول 2020 03:45 م

هوشيار عبد الله

هوشيار عبدالله : الكاظمي عاجز عن مواجهة المجاميع الإرهابية التي تغتال الناشطين 16 أيلول 2020 03:43 م

التعليقات