الداخلية : جريمة المنصور كانت بدافع السرقة

أعلن ‏الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا ان جريمة المنصور والتي قتلت خلالها عائلة من ثلاثة افراد هم الاب والام وابنتهما الصيدلانية كانت بدافع السرقة .



وقال المحنا ان الاجهزة الامنية تمكنت من القاء القبض على المجرم الذي نفذ جريمة المنصور بتاريخ 15 ايلول 2020، وقتل خلالها عائلة من ثلاثة افراد هم الاب والام وابنتهما الصيدلانية .



واضاف ان : هذه الجريمة البشعة كانت بدافع السرقة كما دلت على ذلك المبرزات الجرمية التي ضبطت بحيازة الجاني حيث تمكنت الاجهزة الامنية ومديرية مكافحة الاجرام ‏من كشف الجريمة في وقت قياسي ومعرفة مكان الجاني ‏والقبض عليه بعد انتقاله الى محافظة اربيل.



وطمأن المحنا الشعب العراقي بان الاجهزة الامنية ستظل واعية وقادرة على كشف الحقائق وملاحقة الجناة ،واملنا وطيد في ان نتمكن بمعونة وثقة المواطنين من منع وقوع مثل هذه الجرائم وليس كشفها بعد وقوعها .وهذا هو الواجب الاكبر والاهم الذي نسعى لتحقيقه من اجل مجتمع آمن خال من الجريمة.

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