الكاظمي يشكر رئيس حكومة كردستان وأمن الإقليم للتعاون في الوصول إلى مرتكب جريمة المنصور

تقدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالشكر لرئيس حكومة اقليم كردستان وامن الاقليم لتعاونهما في الوصول الى مرتكب جريمة المنصور .



وقال الكاظمي في تغريدة على / تويتر / :" اشرفنا مع قواتنا الامنية البطلة على التحقيق في الجريمة البشعة التي ارتكبها احد المجرمين بحق عائلة عراقية بغدادية حتى الوصول الى الجاني ".



واضاف :" اشكر السيد رئيس حكومة اقليم كردستان وامن الاقليم لتعاونهما المثمر مع اجهزة الامن الاتحادية للتوصل بسرعة قياسية الى الجاني.