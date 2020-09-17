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الخميس, 17 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 17 أيلول 2020 08:57 ص

الكاظمي يشكر رئيس حكومة كردستان وأمن الإقليم للتعاون في الوصول إلى مرتكب جريمة المنصور

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تقدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالشكر لرئيس حكومة اقليم كردستان وامن الاقليم لتعاونهما في الوصول الى مرتكب جريمة المنصور .

وقال الكاظمي في تغريدة على / تويتر / :" اشرفنا مع قواتنا الامنية البطلة على التحقيق في الجريمة البشعة التي ارتكبها احد المجرمين بحق عائلة عراقية بغدادية حتى الوصول الى الجاني ".

واضاف :" اشكر السيد رئيس حكومة اقليم كردستان وامن الاقليم لتعاونهما المثمر مع اجهزة الامن الاتحادية للتوصل بسرعة قياسية الى الجاني.
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