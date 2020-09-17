أحمد الجربا مخاطبا الكاظمي :حصر السلاح غير المنضبط أصبح مستحيلا

خاطب عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى احمد مدلول الجربا القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بالقول "الظاهر حصر السلاح غير المنضبط اصبح مستحيلا".



وقال في بيان: لن اقول لك احصر السلاح غير المنضبط بيد الدولة لان الظاهراصبح شيئا مستحيلا.



واضاف الجربا مخاطبا القائد العام : اما آن الوقت للسلاح غير المنفلت ان يضع حدا لكل من يحاول ان يرعب العوائل الامنة والعوائل الفقيرة..؟ اما آن الوقت للسلاح غير المنفلت ان يضع حدا لكل من يحاول ان يكون بلطجيا ويعمد لزعزعة استقرار البلد واهانة حكومته ؟.

