الحلبوسي يصل إلى الكويت في زيارة رسمية



وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مساء امس ، إلى دولة الكويت في زيارة رسمية.



وذكر بيان ان الحلبوسي سيلتقي عدداً من المسؤولين الكويتيين؛ لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الشقيقين.