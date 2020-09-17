الحلبوسي يصل إلى الكويت في زيارة رسمية

وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مساء امس ، إلى دولة الكويت في زيارة رسمية. وذكر بيان ان الحلبوسي سيلتقي عدداً من المسؤولين الكويتيين؛ لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الشقيقين. Copy أخبار متعلقة الكاظمي يحسم أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة .. والسير الذاتية تصل البرلمان خلال 48 ساعة عضو بخلية الازمة : اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺧﻄﺮ جدا خلية الازمة :ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻄﻤﺌﻦ خلية الازمة :ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻄﻤﺌﻦ الكعبي : العراق مازال في دائرة خطر كورونا لمواجهة الانخفاض المفاجئ .. سعران للنفط في الموازنة