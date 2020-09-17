بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 17 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 17 أيلول 2020 08:48 ص

الحلبوسي يصل إلى الكويت في زيارة رسمية

الحلبوسي يصل الى الكويت

وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،  مساء امس ، إلى دولة الكويت في زيارة رسمية.

وذكر بيان  ان الحلبوسي سيلتقي عدداً من المسؤولين الكويتيين؛ لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الشقيقين.
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