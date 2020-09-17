تقرير مفجع.. ميليشيات إيران الشيعية الإرهابية تذبح ناشطات الثورة العراقية لمنعهن من النزول مجددا والكاظمي يتفرج

نشطاء: ذبح شيلان دارا ليس بدافع السرقة وكانت وجها معروفا في الاحتجاجات داخل العاصمة بغداد



قال تقرير جديد، إن قيام عصابات إيران الارهابية بذبح ثائرات العراق والوجوه النشطة من النساء في التظاهرات، أمثال ريهام يعقوب وشيلان دارا هدفه منع ثائرات العراق من النزول مجددا.

وكشف التقرير، أن محاولة تصوير ذبح شيلان دارا، على انه فعل جنائي بدافع السرقة، هدفه رفع الحرج عن حكومة الكاظمي المتورطة في الوحل والفوضى.

وكانت قد هزّت جريمة اغتيال جديدة، استهدفت ناشطة شابة في الحراك الاحتجاجي بالعراق وعائلتها، الرأي العام حيث تعمّد منّفذوها استخدام أساليب قاسية وبشعة إمعانا في ترهيب المحتجّين الذين كانوا قد وجّهوا على مدار أشهر متتالية غضبهم صوب النظام ورموزه من قادة الأحزاب الدينية والميليشيات المرتبطة بها والمتّهمة بتنفيذ سلسلة من الاغتيالات طالت نشطاء بارزين في الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة التي انطلقت خريف العام الماضي، وأفضت إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي.



وأفاد مصدر أمني، بمقتل الناشطة شيلان دارا رؤوف ووالديها ذبحًا على يد مجهولين، في العاصمة بغداد. وقال النقيب في شرطة بغداد حاتم الجابري، لوكالة الأناضول إنّ “مسلحين مجهولين اقتحموا، منزل الناشطة في منطقة المنصور غربي بغداد ونحروا أفراد العائلة، وهم الشابة شيلان التي تعمل صيدلانية ووالداها.

وقال نشطاء في الاحتجاجات، وفق تقرير لجريدة "العرب"، إنّ الصيدلانية المتحدّرة من أصول كردية، كانت من الوجوه المعروفة في الحركة الاحتجاجية، ولعبت دورا كبيرا في إسعاف المصابين في المواجهات التي شهدتها شوارع بغداد بين المتظاهرين من جهة، ورجال الشرطة والميليشيات من جهة مقابلة حتى أطلق عليها اسم “مسعفة التحرير” في إشارة إلى ساحة التحرير وسط العاصمة والتي كانت مسرحا رئيسيا للاعتصامات والمظاهرات.



وأوضح هؤلاء أنّ شيلان شكت في عدّة مناسبات تعرّضها لتهديدات من مجهولين كانوا في كلّ مرّة يتوعّدونها بالقتل والتنكيل بعائلتها، إذا لم تكف عن المشاركة في الاحتجاجات، مؤكّدين أن السلطات الأمنية أخذت علما بتلك التهديدات في أكثر من مناسبة.

وقال المصدر الأمني إن المهاجمين سرقوا مقتنيات ثمينة من المنزل قبل أن يلوذوا بالفرار، مشيرا إلى أن السلطات المعنية فتحت تحقيقا في الحادث الذي أفادت معطيات أولية أنه بدافع السرقة. ومن شأن تصنيف حادثة الاغتيال كعمل جنائي منفصل عن أي أهداف أو غايات سياسية أن يرفع الحرج عن السلطات العراقية التي ما تزال عاجزة عن وقف مسلسل الاغتيالات وجلب المسؤولين عنه إلى العدالة، بحسب ما توعّد به رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في أكثر من مناسبة. ولا تستبعد مصادر، أن يكون إحراج الكاظمي ضمن أهداف المخطّطين للاغتيالات ومن يقومون بتحديد توقيتاتها، وذلك بالنظر إلى انعدام الثقة بينه وبين الميليشيات الشيعية. وغالبا ما تنسب عمليات الاغتيال لتلك الميليشيات المرتبطة بإيران التي تستخدمها في حماية نفوذها في العراق والذي أصبح أكثر من أي وقت مضى مستهدفا من قبل الحراك الشعبي الذي يحرّكه نشطاء مناهضون لطهران ووكلائها العراقيين.

واستبعد رفقاء الصيدلانية في الحركة الاحتجاجية سيناريو العمل الجنائي. وقال الناشط في احتجاجات بغداد طارق الحسيني إن الغرض من الهجوم كان تصفية شيلان مؤكّدا أنّها تعرضت للتصفية لإسكات صوتها كما حدث مع العشرات من الناشطين الآخرين.

وفي أغسطس الماضي، شن مجهولون سلسلة عمليات ومحاولات اغتيال طالت ناشطين في الحراك الشعبي المناهض للطبقة السياسية النافذة المتهمة بالفساد وبالتبعية لدول أجنبية على رأسها إيران.

وحرّكت حادثة اغتيال الناشطة شيلان ردود أفعال سياسية، حيث دعا الاتحاد الوطني الكردستاني رئيس الوزراء العراقي، في بيان، إلى الإسراع في كشف ملابسات الجريمة البشعة التي ارتكبت في منطقة المنصور ببغداد، متهما من وصفهم بخفافيش الظلام بالوقوف وراء تنفيذها. كما أدان نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد “جريمة قتل واستباحة حرمة عائلة الصيدلانية شيلان”، واصفا الجريمة بالبشعة والنكراء، ومطالبا الجهات المختصة بالإسراع في إجراء تحقيق عاجل وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة بأسرع وقت.

والسؤال الذي يواجه الكاظمي الى متى تستمر آلة الذبح في العراق؟ وتستمر حكومة الكاظمي صامتة؟

أ.ي