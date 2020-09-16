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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 16 أيلول 2020 11:10 م

غارات تأديب ميليشيات إيران في سوريا.. 200 غارة إسرائيلية كسرت عظام الملالي وميليشيا حزب الله

غارات اسرائيلية على دمشق

إسرائيل شنت غارات جوية شمال سوريا لتدمير منشأة لإنتاج الصواريخ وكبدت ميليشيا حزب الله خسائر فادحة

بما يؤكد على حجم الضربات الهائلة فوق رأس خامنئي وميليشياته في دمشق، وعصابة حزب الله التي يقودها الارهابي حسن نصر الله. كشف تقرير استخباراتي إسرائيلي جديد، أن إسرائيل حولت سوريا إلى جحيم إيراني لا يطاق، حيث بلغ عدد الضربات الجوية على إيران وميليشياتها 200 ضربة جوية، كان لحزب الله وعناصره نصيب الأسد منها، وفقا لتقرير نشرته "فوكس نيوز" الأميركية.


وشنت إسرائيل، غارات جوية في شمال سوريا لتدمير منشأة لإنتاج الصواريخ يوم الجمعة الماضية، في الذكرى التاسعة عشرة للهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير استخباراتي إسرائيلي خاص.
وتظهر صور الأقمار الصناعية الجديدة من شركة ImageSat Internationalآثار الغارات الجوية الإسرائيلية على مجمع الصواريخ في السفيرة خارج مدينة حلب بالقرب من تركيا.
وأضاف التقرير أن "المنشأة التي كانت تحتوي على صواريخ على الأرجح دمرت. وقد تضرر الهيكل الثاني، بما فيه من آلات ومعدات، وفقاً للتقييم الجديد". وأشار التقرير إلى أن "الهجوم يهدف إلى إضعاف إنتاج الصواريخ في سوريا لصالح حزب الله، من خلال الإضرار بعناصره الحاسمة"، وفقا للتقييم الذي قدم في 13 سبتمبر/أيلول، بعد يومين من الضربات الجوية.


وقال مسؤولون إن إسرائيل شنت أكثر من 200 غارة جوية ضد القوات الإيرانية والميليشيات العميلة في سوريا على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وبحسب التقرير، فان الإعلان عن الضربة الجديدة يعتبر الأول الذي يتم الإبلاغ عنه في سوريا منذ 31 أغسطس و2 سبتمبر عندما استهدفت طائرات إسرائيلية مطار دمشق الدولي وقاعدة T-4العسكرية السورية على التوالي.


وكانت "تايمز أوف إسرائيل" أول من أبلغ عن الغارات الجوية المزعومة الجديدة. وفي عام 2018، اعتقدت مصادر استخباراتية أميركية وغربية أن إيران أرسلت شحنات من الأسلحة المتطورة إلى حزب الله، والتي تضمنت مكونات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتحويل صواريخ غير موجهة سابقًا إلى صواريخ موجهة بدقة، مما زاد من التهديد لأمن الشرق الأوسط.
 المثير ان عصابة الارهابي نصر الله وخامنئي فوقه، لم تقر أبدا بخسائرها الفادحة المكشوفة امام العالم كله. والتي تظهر العجز الفاضح عن الوقوف أمام إسرائيل، خلاف المزاعم والأكاذيب التي يتم ترديدها.
ا.ي

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أخر تعديل: الأربعاء، 16 أيلول 2020 11:23 م
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