بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 16 أيلول 2020
آخر الأخبار
الهواجس الإيرانية في لبنان والعراق تضامن عربي واسع مع حملة "ميثاق الأحواز العربية" ضد نظام الملالي الإيراني وزير الخارجيّة يصل إلى بلجيكا في زيارة رسميّة الصحة تسجل 4357 إصابة جديدة بالوباء ووفاة 82 حالة في عموم العراق العثور على جثة فتاة مصابة باعيرة نارية بالموصل النزاهة تضبط مواد لفحص كورونا بمختبر أهلي في البصرة نائب عن نينوى: استئناف العمل بسد مكحول وترك سد بادوش تخبط وسوء تخطيط هوشيار عبدالله : الكاظمي عاجز عن مواجهة المجاميع الإرهابية التي تغتال الناشطين لجنة نيابية: قانون الخدمة المدني على جدول أعمال البرلمان بجلساته المقبلة نائب : موازنة 2021 ستكون صعبة على العراقيين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 16 أيلول 2020 09:49 م

ميثاق الأحواز العربية.. دولة مستقلة اغتصبها الكيان الصفوي الإيراني وحان وقت تحريرها

الأحواز العربية

تفاعل عربي واقليمي كبير مع حملة بغداد بوست الإعلامي الكبير سفيان السامرائي وبغداد بوست وتضامن عشرات الآلاف

لاقت الحملة الواسعة، التي أطلقها موقع بغداد بوست، والاعلامي الكبير سفيان السامرائي، تفاعلا اقليميا وعربيا ودوليا كبيرا تجاه قضية الأحواز العربية وهى الدولة العربية المغتصبة من قبل الكيان الصفوي الايراني.
وعلى مدى سنوات لم تتوقف الانتفاضة الأحوازية ضد استبداد خامنئي وحاشيته، والسيطرة على موارد الاقليم الغني بالثروات.


وسلطت الانتفاضة الأحوازية، على مدى السنوات، الضوء على المساعي الإيرانية الرامية إلى تطويع إقليم "الأحواز" العربي، لما يشكله هذا الإقليم من أهمية سياسية واقتصادية.
يعرف إقليم "الأحواز" تاريخيا باسم عربستان، وقامت سلطات الانتداب البريطانية بضمه لإيران في عام 1925.
يتمتع الإقليم بأهمية اقتصادية كبيرة، حيث يشكل النفط الأحوازي ما نسبته 87 % من إجمالي النفط الإيراني المصدّر، كما يشكل الغاز الطبيعي في الإقليم 100% من الغاز الذي تملكه إيران.


وتصب في الإقليم ثمانية أنهار، وهو ما جعل 65 % من الأراضي الصالحة للزراعة في إيران، متركزة في تلك المنطقة.
وجعل تواجد هذه الأنهار في "الأحواز" من المنطقة المركز الأهم لإنشاء المفاعلات النووية، في إيران، وأشهرها مفاعل "بوشهر".
ويقع أكثر من نصف الساحل الإيراني على الخليج العربي في محافظة الأحواز، مما يمنحها امتيازات اقتصادية وتجارية وجيوسياسية كبيرة. ودأبت الأنظمة الإيرانية المتعاقبة على جعل الأحوازيين يعانون من التمييز في فرص العمل والرتب الوظيفية، ومنعتهم من العمل في المنشآت النفطية في مناطقهم.



وتسعى طهران باستغلال سلاح الضغط الاقتصادي على سكان الإقليم إلى تهجير الأحوازيين من مناطقهم من أجل تغيير ديموغرافيتها، وهو مخطط فضحته وثيقة رسمية تسربت من مكتب الرئاسة في عام 2005، وكشفت عن توطين ممنهج لعرقيات في الأحواز أبرزها الفرس واللور والبختيار.
وتعد هذه الممارسات غيض من فيض الاضطهاد الذي يعانيه العرب في إيران، من تهميش وعنصرية ممنهجة.
 ويؤكد مراقبون، أن الأحواز الدولة العربية التي ابتلعتها إيران، وتطلق عليها «خوزستان»، في محاولة لطمس هويتها العربية، بعد أن كانت تسمى «عربستان» باللغة الفارسية، ثم قلبت الحاء هاءً، فأصبحت أهوازاً بدلاً من أحواز، ضمن سلسلة من محاولات طمس معالمها العربية، أعقبها منع اللغة العربية فيها، والتضييق على أهلها حتى في ملابسهم العربية.
الأحواز العربية غنية بالثروات، خصوصاً النفط، حيث إن 85 في المائة من النفط الذي تبيعه إيران تستخرجه من الأحواز العربية، وهذا يفسر وصف الرئيس الإيراني محمد خاتمي لها بقوله فيها «إيران با خوزستان زنده است» ومعناها «إيران تحيا بخوزستان»، ولعل هذا يفسر استمرار مطامع إيران في احتلال الأحواز، التي يعيش فيها أفقر شعب عربي تحت الاحتلال الفارسي.
ويواجه النظام الإيراني، غلياناً شعبياً محلياً، ليس فقط في الأحواز العربية، بل حتى في طهران نفسها، لأسباب معيشية بالدرجة الأولى؛ طالت لقمة العيش وسبله المختلفة بسبب غلاء الأسعار والتضخم المالي وسياسات اقتصادية فاشلة، والصرف على التسليح العسكري وتطوير الصواريخ العابرة للحدود، لزعزعة أمن الجيران، وتزويد ميليشياتها بهذه الأسلحة، كالتي زودت بها ميليشيات الحوثي لضرب جارتها السعودية.
 وطالب مراقبون، بتحرك عربي جماعي عبر جامعة الدول العربية لإعطاء أهل الأحواز حقوقهم، وعودة إيران الفارسية إلى حدودها الطبيعية عند جبال زاكروس، فمقومات استعادة الدولة الأحوازية قائمة وموجودة، بدءاً من شعب وإقليم وتراث وتاريخ طويل حاولت طمسه العنجهية الفارسية في طهران.
فالأحواز ستبقى تراباً عربياً مهما حاولت إيران تغيير معالمها، ومصيرها العودة إلى محيطها العربي، لأن الهوية لا تستبدل، ولو دام الاحتلال مئات السنين.
وتفاعل النشطاء مع الحملة التي أطلقها الإعلامي الكبير، سفيان السامرائي.
وقال مراقبون، إن الحملة ستجد صدى واسع جدا خلال الفترة القادمة.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
غارات اسرائيلية على دمشق

غارات تأديب ميليشيات إيران في سوريا.. 200 غارة إسرائيلية كسرت عظام الملالي وميليشيا حزب الله 16 أيلول 2020 11:10 م

السفارة الامريكية في بغداد

إرهاب ميليشيات إيران يتواصل.. هجوم صاروخي على المنطقة الخضراء في بغداد 16 أيلول 2020 08:35 م

شيلان دارا ووالديها

جريمة وحشية جديدة.. ذبح الناشطة شيلان دارا ووالديها في حي المنصور بالعاصمة بغداد 16 أيلول 2020 07:47 م

5

تضامن عربي واسع مع حملة "ميثاق الأحواز العربية" ضد نظام الملالي الإيراني 16 أيلول 2020 05:48 م

الفقر في ايران

خبراء اقتصاد : الفقر والبطالة يضربان أاكثر من أربعة ملايين عراقي 16 أيلول 2020 03:43 م

15868778710

مراقبون : كتائب الموت الإيرانية تلاحق الناشطات العراقيات .. وتضع حكومة الكاظمي في ورطة 16 أيلول 2020 03:22 م

أحزاب الفساد

مراقبون: أحزاب الفساد التي جربها الشعب منذ ٢٠٠٣ استطاعت التغلغل في مفاصل الحكومة العراقية 16 أيلول 2020 02:16 م

شيلان دارا

ميليشيات إيران تواصل قتل نشطاء العراق.. ذبح ناشطة عراقية ووالديها بطريقة بشعة في بغداد 16 أيلول 2020 01:59 م

التعليقات