وزير الخارجيّة يصل إلى بلجيكا في زيارة رسميّة

وصل وزير الخارجيّة فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة البلجيكيّة بروكسل.



وبحسب بيان وزارة الخارجية، يُزمَع أن "يلتقي حسين عدداً من المسؤولين في حلف الناتو، وأعضاء في البرلمان الأوروبيّ، ومنهم: رئيس لجنة العلاقات الخارجيّة، ورئيس لجنة العراق، كما سيلتقي عدداً من المسؤولين في الاتحاد الأوروبيّ، ومملكة بلجيكا".