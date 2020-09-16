الصحة تسجل 4357 إصابة جديدة بالوباء ووفاة 82 حالة في عموم العراق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 82 حالة وفاء و4357 إصابة جديدة بفيروس كورونا قابلتها 3895 حالة تعافٍ من المرض.



وبحسب الموقف الوبائي العام لفيروس كورونا في البلاد، أجرت وزارة الصحة اليوم 24558 فحصاً بعموم العراق وسجلت 4357 إصابة بالفيروس، فيما كان عدد الوفيات 82 وعدد المتعافين 3895.



وتصدرت بغداد حصيلة الإصابات اليوم في الكرخ 715 والرصافة 427 حالة ومدينة الطب 144 اصابة تلتها البصرة بـ 496 حالة.

