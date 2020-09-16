بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 16 أيلول 2020
آخر الأخبار
تضامن عربي واسع مع حملة "ميثاق الأحواز العربية" ضد نظام الملالي الإيراني وزير الخارجيّة يصل إلى بلجيكا في زيارة رسميّة الصحة تسجل 4357 إصابة جديدة بالوباء ووفاة 82 حالة في عموم العراق العثور على جثة فتاة مصابة باعيرة نارية بالموصل النزاهة تضبط مواد لفحص كورونا بمختبر أهلي في البصرة نائب عن نينوى: استئناف العمل بسد مكحول وترك سد بادوش تخبط وسوء تخطيط هوشيار عبدالله : الكاظمي عاجز عن مواجهة المجاميع الإرهابية التي تغتال الناشطين لجنة نيابية: قانون الخدمة المدني على جدول أعمال البرلمان بجلساته المقبلة نائب : موازنة 2021 ستكون صعبة على العراقيين الحكيم يدعو الحكومة الى أخذ دورها الفاعل في حماية البعثات الدبلوماسية وعدم السماح بالإضرار بسمعة البلاد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 16 أيلول 2020 04:23 م

الصحة تسجل 4357 إصابة جديدة بالوباء ووفاة 82 حالة في عموم العراق

كورونا في العراق
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 82 حالة وفاء و4357 إصابة جديدة بفيروس كورونا قابلتها 3895 حالة تعافٍ من المرض.

وبحسب الموقف الوبائي العام لفيروس كورونا في البلاد، أجرت وزارة الصحة اليوم 24558 فحصاً بعموم العراق وسجلت 4357 إصابة بالفيروس، فيما كان عدد الوفيات 82 وعدد المتعافين 3895.

وتصدرت بغداد حصيلة الإصابات اليوم في الكرخ 715 والرصافة 427 حالة ومدينة الطب 144 اصابة تلتها البصرة بـ 496 حالة.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
safe_image

الأزمة النيابية تحذر من موجة جديدة لفيروس كورونا : سيكون الوضع كارثيا! 16 أيلول 2020 03:00 م

انفجار

انفجار عبوة ناسفة في إحدى الأسواق في ديالى 16 أيلول 2020 11:12 ص

سدود

إقليم كردستان يعتزم بناء تسعة سدود مائية مستقبلا 16 أيلول 2020 10:03 ص

علي التميمي

خبير قانوني : تشكيل لجنة لمكافحة قضايا الفساد الكبيرة بوابة لفتح ملفات مهمة 16 أيلول 2020 09:31 ص

safe_image

الذهب يرتفع لأعلى مستوى له في أسبوعين 15 أيلول 2020 12:16 م

safe_image

بغداد تحظر استيراد 29 منتجا من إيران .. ما التفاصيل ؟ 15 أيلول 2020 12:14 م

النزاهة

النزاهة: استقدام محافظ كركوك وأوامر قبض لــ 23 موظفاً بقضية المدارس الجاهزة 15 أيلول 2020 11:59 ص

الدولار

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والذهب في الأسواق المحلية 15 أيلول 2020 11:39 ص

التعليقات