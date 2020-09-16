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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 16 أيلول 2020 03:51 م

النزاهة تضبط مواد لفحص كورونا بمختبر أهلي في البصرة

النزاهة

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن ضبط مواد تُستخدَمُ  للفحص السريع؛ للكشف عن وباء كورونا بحوزة مسؤولة مختبر أهلي، مُبيِّنةً أن تلك المواد تعود لدائرة صحَّة البصرة.

واشارت الدائرة، في بيان إلى أن فريق عملٍ من مديرية تحقيق البصرة  انتقل إلى منطقة العشار، وقام بضبط مسؤولة المختبر الأهلي وبحوزتها مواد (rapid test) وهي عبارة عن أنبولات تُستخدَمُ للفحص السريع؛ لتشخيص حالات الإصابة بوباء كورونا، لافتة إلى أن تلك المواد تعود إلى دائرة صحَّة المحافظة، إذ تمَّ منع استخدامها في المختبرات الأهلية، وعلى الرغم من ذلك قام المختبر الأهلي باستخدامها في الفحص.

وأضافت إنه تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات في العملية التي تمَّت بناءً على مذكرة ضبطٍ قضائيةٍ، وعرضه رفقة المتهمة على قاضي محكمة التحقيق المختصَّة بقضايا النزاهة في محافظة البصرة؛ الذي قرَّر توقيفها وفق أحكام المادة (315)  من قانون العقوبات.

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