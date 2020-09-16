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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 16 أيلول 2020 03:42 م

لجنة نيابية: قانون الخدمة المدني على جدول أعمال البرلمان بجلساته المقبلة

مجلس النواب

أكدت اللجنة القانونية النيابية، أن البرلمان سيمرر قانون الخدمة المدني بجلساته المقبلة.


 واشار  عضو اللجنة، حسين العقابي، الى  "حتمية تشريعه وإقراره خلال الأشهر المقبلة لكونه من القوانين الستراتيجية ولكون مجلس الخدمة الاتحادي قد جرى تشكيله وهو يحتاج إلى إقرار قانون الخدمة".

وأضاف ، أن "قانون الخدمة المدنية يتعلق بتنظيم مراكز قانونية لإدارة الهيكل التنظيمي للدولة العراقية، كما يختصر حقوق وواجبات الموظف، وهو ينظم عمل الوظائف العامة، بوجود خبرات إدارية عمرها أكثر من 100 عام، ولابد من إعادة صياغتها بما ينسجم مع النظام الدستوري الجديد".

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