نائب : موازنة 2021 ستكون صعبة على العراقيين

توقع عضو مجلس النواب، جمال كوجر ان تكون السنة المقبلة صعبة" على الشعب العراقي.



وقال كوجر في تصريح صحفي، ان "بداية الاصلاحات الحقيقية ستكون مع موازنة 2021 وهذا يعني ان رئيس الوزراء يريد تصويت البرلمان عليها لتكون بمثابة التفويض عبر درج فقرات الاصلاح في قانون موازنة 2021 .



وأضاف، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أبلغ البرلمان بإرسال مسودة ورقة الاصلاح الحكومي التي وعد بها نهاية الشهر الحالي، تعقبها ورقة اخرى منتصف الشهر المقبل، على ان يتم تأجيل تطبيق تلك الاصلاحات الى بداية العام المقبل.



، وأوضح كوجر، ان الموازنة ستكون "تقشفية وستكون سنة صعبة جدا على العراقيين اذا بقيت اسعار النفط منخفضة في ظل جائحة كورونا لذلك ستكون متعبة جدا وذات عجز كبير وديون كثيرة.





وبين، ان "الحكومة تحت ضغط شديد من الاحزاب والشارع فضلا عن الوضع الاقتصادي الصعب.





وعن موازنة 2020 ، أوضح كوجر، ان "مجلس الوزراء سينتهي منها نهاية الأسبوع الحالي ويفترض ان تكون هناك جلسة للبرلمان الاسبوع المقبل بشأنها.