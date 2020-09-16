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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 16 أيلول 2020 03:08 م

المالية النيابية: لن نصوت على موازنة 2020 مالم ترسل الحكومة الحسابات الختامية

جمال كوجر
 
أعلنت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، أن موازنة العام الحالي ستصرف لثلاثة أشهر المتبقية مع إرسال الحسابات الختامية خلال تسعة أشهر الماضية، مؤكدة أنها لن تصوت على الموازنة مالم تقدم الحكومة حسابات الختامية للاشهر السابقة.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح  له ، أن موازنة 2020 سيصوت عليها داخل مجلس النواب لثلاثة أشهر فقط”، مبينا أن “الحكومة قدمت الموازنة حتى تكون هناك حسابات ختامية للاشهر السابقة لمعرفة اين صرفت الأموال”.
وأضاف كوجر، أن “مجلس النواب لن يمضي بتشريع موازنة 2020 مالم تتضمن حسابات ختامية للاشهر التسعة الماضية”.
وأوضح أن “النفقات الضرورية للاشهر الثلاثة المتبقية من السنة المالية هي عبارة عن موازنة عامة تقشفية تفتقد لأي درجات وظيفية بستثناء تأمين رواتب الموظفين”.
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